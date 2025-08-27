Luz Elena Kassab: ‘Se puede emprender desde cero y llegar a ser grande’

Su pasión por los negocios es una herencia familiar. Su padre, de origen libanés, gerenció durante décadas un próspero negocio de textiles y artículos para caballeros. Y su hermano mayor fue un arquitecto y diseñador de interiores con emprendimientos en el sector de los restaurantes y el comercio minorista. Estudió Administración con énfasis en Mercadeo.

Después de un breve paso por una agencia de publicidad en su natal Cartagena, asumió un cargo ejecutivo en Antillana, una importadora y exportadora de pescados y mariscos. Comenzó en logística y luego se movió al área comercial.

Tras cuatro años de trabajo, la cadena de supermercados Olímpica le ofreció desarrollar su marca de pescados y mariscos. “Asumí el reto y me fui a Barranquilla. A los tres años me entregaron la categoría de aves y luego, la de cerdo. Durante los últimos ocho años en esa empresa, manejé todo lo relacionado con productos cárnicos. Gestionaba presupuestos de 120.000 millones de pesos mensuales y lideraba un equipo de 30 personas”, detalla.

En 2018 fundó junto a su esposo W&L Worldwide Trading, una importadora, exportadora y comercializadora de productos alimenticios que genera 25 empleos directos. En 2024, la compañía facturó más de 55.000 millones de pesos en toda Colombia, y en 2025 podría alcanzar los 64.000 millones. “Nuestra visión es tratar siempre de estar a la vanguardia. Hoy somos el segundo mayor importador de carne de res de Estados Unidos, con tan buenos resultados que la federación de exportadores de carne de ese país (Usmef) nos ha invitado varias veces a presentar nuestro modelo de negocio, para inspirar a otros empresarios interesados en este segmento”.

Su reto más grande ha sido la pandemia de covid-19. “Mi compañía tenía dos años. Estábamos empezando a trabajar una marca de carne premium para restaurantes cuando este sector se vio obligado a cerrar durante meses. Tuvimos que cambiar totalmente la estrategia y enfocarla en el consumidor final. Aunque sorteamos la situación, en el proceso bajé cinco kilos. No comía y casi no dormía por la preocupación de perder lo que tanto había anhelado”.

Hoy, con el viento a favor, sus aspiraciones están orientadas a mantener un equilibrio entre su vida personal y la laboral. Y a compartir su experiencia con las nuevas generaciones. “Quiero convertirme en un ejemplo y mostrar que uno puede emprender desde cero y llegar a ser grande. También me parece importante insistir en que no todo es dinero. También hay que dedicar tiempo a la familia, a las actividades que te motivan y a ayudar a otros a crecer”.