Ese espíritu independiente la llevó a fundar AEI Spaces junto a su socia. La empresa, conocida por su constante crecimiento y un enfoque en la inclusión en todos los sentidos, se ha consolidado como un referente en la región. Marta agrega: “Nunca me he detenido a pensar cómo habría sido si hubiera sido hombre. En cambio, me he enfocado en ser la mejor versión de la profesional que soy, aprovechando las herramientas y la educación que recibí para alcanzar mis sueños”.