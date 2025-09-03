Suscribirse
YouTube video player

Martha Gómez: ‘Fue un reto convencer al mercado de que las subastas son rentables para todos’

Su empresa, que debutó hace un cuarto de siglo en un café internet, organiza más de 15.000 pujas virtuales al año y mueve alrededor de 200.000 millones de pesos.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025

Hace 25 años ideó un innovador negocio que giraba alrededor de tres ejes: las subastas, un formato comercial que casi nadie usaba; Internet, que entonces tenía una cobertura escasa, y excedentes industriales, vistos por la mayoría como basura irrecuperable. “Fue un gran reto convencer a los actores del mercado de que este modelo era rentable para todos”, recuerda.

Una de sus primeras pujas tuvo lugar en un café internet de un centro comercial de Bogotá, a donde convocó a varios empresarios del reciclaje de chatarra, que no contaban con computadores en sus oficinas. “Cada uno llevó a un familiar más joven, con conocimiento en sistemas, para que le ayudara a manejar los equipos. Se hicieron transacciones por 300 millones de pesos y todos quedaron interesados en seguir participando”.

Esta mujer de raíces antioqueñas, nacida en Bucaramanga y criada en la capital del país, dice que el gusto por los negocios lo lleva en la sangre. En el colegió vendía calcomanías, y en la universidad, ropa. Esta vocación la llevó a estudiar Comercio Internacional. “Siempre me ha movido la inquietud de ser comerciante, nunca me vi haciendo cosa distinta”.

La idea que la convirtió en pionera de su sector se le ocurrió en España –donde vivió un par de años después de la universidad–, cuando trabajaba en el área de comercio electrónico de un banco. A su regreso fundó Subastas y Comercio, una empresa que en 2024 hizo más de 15.000 remates, en los que se negociaron 7.000 vehículos y 58.000 toneladas de chatarra, maquinaria y equipos, en transacciones que alcanzaron los 200.000 millones de pesos.

Más allá del impacto económico que genera, ella resalta el “propósito altruista” que alienta su actividad empresarial. Y menciona el caso de la refinería de Cartagena, que gracias a una subasta de chatarra y equipos en desuso logró despejar un terreno gigantesco, que hoy aloja una de las granjas de energía solar más grandes de la región. “No se trata solo de la liquidez, sino de la reducción de la huella de carbono que se logró al poner a circular esos activos excedentes”.

Actualmente está enfocada en dos proyectos, la expansión de su compañía en Panamá, donde inició operaciones recientemente, y la consolidación de la Universidad del Subastador, una iniciativa de educación virtual para aumentar el conocimiento sobre esta herramienta comercial y su efectividad para generar valor. “Quiero que la gente se entere de que las subastas son para cualquiera, y que todos se pueden beneficiar de sus ventajas para comprar y vender de manera más estratégica”.

Subastas y Comercio | Sector: Comercio digital | Fundado en 2000 en Bogotá.

Videos relacionados

Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
icon video play
Durante la pandemia lideró la estrategia de la plataforma de solidaridad Colombia Cuida Colombia, y es la creadora de El Avispero, iniciativa de activismo cívico que agrupa a más de 150.000 personas.
icon video play
Cree que es importante dejar un legado que no se sostenga en un apellido, sino en los valores empresariales.
icon video play
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de La Sabana, suma 19 años de experiencia en alta dirección.
icon video play
Cree que la clave del éxito está en apostar por la innovación con propósito y por un liderazgo con sentido humano, “visto no desde una meta individual, sino como una construcción compartida”.
icon video play
Acreditada por la International Coach Federation (ICF) como professional certified coach y reconocida como master coach por la Ficop, impulsa metodologías propias, como el Método R-E, y ofrece una serie de laboratorios y masterminds para coaches en evolución.
icon video play
Dedica parte de su tiempo a apoyar fundaciones que buscan el bienestar de perros y gatos.
icon video play
Su pasión es la gerencia. Estudió Administración en Mercadeo y Logística e hizo una especialización en Gerencia Estratégica y un mini-MBA en Estados Unidos.
icon video play
Han atendido a más de 170 clientes en cinco años, entre ellos Grupo Cristal, Casio, Punto Blanco, Agua Bendita, L’Occitane y Sempertex.
icon video play
Su iniciativa más reciente es Kahu, un espacio de 6.000 metros cuadrados en Chía, Cundinamarca. Allí ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.