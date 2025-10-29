Cápsula
Halloween impulsa el comercio digital en Colombia: estos son los productos más comprados, según Tiendanube
Las ventas en línea aumentaron durante la temporada, con Bogotá y Antioquia entre las regiones que más gastaron en artículos para la celebración.
Durante la temporada de Halloween, el consumo en Colombia evidencia el dinamismo del mercado y la participación de los hogares en una celebración que combina tradición y actividad económica. De acuerdo con la encuesta de Fenalco 2024, el 73 % de los colombianos tiene planeado celebrar esta fecha, lo que equivale a tres de cada cuatro personas. Ocho de cada diez encuestados afirmaron que comprarán o ya han adquirido dulces para regalar, lo que mantiene vigente la costumbre de compartir y participar en actividades familiares y comunitarias.
El comercio digital también experimenta un incremento significativo durante este periodo. Tiendanube, plataforma de comercio electrónico para emprendedores y pymes en Latinoamérica, reveló que el ticket promedio de compra en las dos semanas previas al evento fue de $142.964. Entre los productos más demandados se encuentran los disfraces de superhéroes, guerreras K-pop y calabazas en formato para mascotas.
Los departamentos con mayor movimiento de compras en línea durante Halloween son Bogotá, Antioquia, Cesar, Bolívar y Atlántico, cada uno con particularidades en su consumo.
En Bogotá, el ticket promedio alcanzó los $187.590, con preferencia por artículos relacionados con superhéroes; en Antioquia, con $198.307, predominan los productos inspirados en animé; en Cesar, Bolívar y Atlántico, los promedios fueron de $114.841, $188.507 y $165.673, respectivamente, destacándose los disfraces femeninos de distintas temáticas.
“Halloween se ha convertido en una de las fechas más dinámicas para el comercio electrónico en Colombia. Cada vez más personas realizan sus compras en línea, desde disfraces hasta dulces y decoración, lo que demuestra la consolidación del canal digital como uno de los principales motores del consumo en el país”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.