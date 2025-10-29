Durante la temporada de Halloween, el consumo en Colombia evidencia el dinamismo del mercado y la participación de los hogares en una celebración que combina tradición y actividad económica. De acuerdo con la encuesta de Fenalco 2024, el 73 % de los colombianos tiene planeado celebrar esta fecha, lo que equivale a tres de cada cuatro personas. Ocho de cada diez encuestados afirmaron que comprarán o ya han adquirido dulces para regalar, lo que mantiene vigente la costumbre de compartir y participar en actividades familiares y comunitarias.

El comercio digital también experimenta un incremento significativo durante este periodo. Tiendanube, plataforma de comercio electrónico para emprendedores y pymes en Latinoamérica, reveló que el ticket promedio de compra en las dos semanas previas al evento fue de $142.964. Entre los productos más demandados se encuentran los disfraces de superhéroes, guerreras K-pop y calabazas en formato para mascotas.

Los departamentos con mayor movimiento de compras en línea durante Halloween son Bogotá, Antioquia, Cesar, Bolívar y Atlántico, cada uno con particularidades en su consumo.

En Bogotá, el ticket promedio alcanzó los $187.590, con preferencia por artículos relacionados con superhéroes; en Antioquia, con $198.307, predominan los productos inspirados en animé; en Cesar, Bolívar y Atlántico, los promedios fueron de $114.841, $188.507 y $165.673, respectivamente, destacándose los disfraces femeninos de distintas temáticas.