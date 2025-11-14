Martha Rojas asegura que los empleados felices hacen empresas sostenibles

“Personas felices, empresas productivas” es la frase que resume su propósito de vida. En 2024, luego de pensionarse, fundó una consultora enfocada en la gestión del talento humano y la construcción de entornos laborales saludables. Para ello contó con el respaldo y la complicidad de su esposo y sus tres hijas.

Tras una carrera sólida en el sector empresarial, decidió que su siguiente etapa debía estar guiada por un sentido más profundo. “Pensé en muchas cosas, muy distintas a lo que había hecho. Pero comprendí que mi verdadera pasión es acompañar el desarrollo de las personas”, afirma con la misma convicción con la que hoy guía a líderes y equipos hacia su mejor versión.

Su empresa combina inteligencia artificial ética, coaching generacional y arquitectura de espacios, con el fin de crear culturas organizacionales sanas, sostenibles y productivas. No se trata solo de optimizar procesos, sino de generar bienestar genuino, que se traduzca en compromiso y resultados.

Rojas es contadora pública y magíster en Dirección de Empresas. A los 20 años inició su carrera como asistente financiera del Fondo Rotatorio de la Armada. A los 23 ya lideraba su primer equipo como jefa de Contabilidad. Más adelante llegaron experiencias claves en Alpina, Grupo Santander y Compensar, donde profundizó en el valor del servicio y el impacto del liderazgo cercano.

Ser madre la llevó a desarrollar una capacidad profunda de escucha, empatía y orientación, cualidades que hoy definen su estilo de mentoría, especialmente con jóvenes profesionales y ejecutivos. Ella misma fue una adolescente introvertida, a quien la sola idea de presentarse en público la paralizaba. “Me temblaba la voz. Empecé a hacer ejercicios y fue un proceso duro. Me sonrojaba, me bloqueaba. Pero no me rendí, y esa es la base de lo que ahora enseño: reconocer los miedos, trabajarlos y convertirlos en fortalezas”.

Para ella, un ambiente laboral sano es aquel donde cada persona ocupa un rol acorde con sus talentos, tiene oportunidades constantes de aprendizaje y recibe un trato honesto y coherente por parte de la organización. “Cuando un colaborador se siente valorado, con autonomía y planes de bienestar reales, transmite esa satisfacción al cliente. Y eso, al final, se traduce en productividad”, señala.

Desde su rol como CEO, busca cultivar equipos armoniosos, en los que la paz no sea sinónimo de conformismo, sino de confianza. “Una cultura basada en la serenidad y la disciplina inteligente permite que las personas den lo mejor de sí”, dice. Disfruta de los viajes en familia, las salidas al cine, la lectura y una buena copa de vino o un gin con sus amigas.