Sandra Alarcón, la líder que conduce ‘el Ferrari del networking’ en Colombia

“La moneda de cambio en el networking profesional se llama confianza”. La credibilidad es la cualidad que define a esta bogotana, hija de padres hoteleros, quien dirige una organización que reúne a empresarios de diferentes sectores para generar negocios mediante referencias comerciales.

Ser parte de un gigante del networking no estaba en sus planes. Antes de BNI compraba contenedores en China y Panamá para comerciar ropa, balones y tenis. También creó una empresa de soluciones tecnológicas que estuvo a punto de quebrar.

En 2015, buscando generar oportunidades para su negocio en crisis, llegó a BNI y encontró una metodología para transformar relaciones en confianza. Hoy lidera la operación nacional de una organización con 410 empresarios afiliados en Colombia y 350.000 en 78 países que trabajan bajo la filosofía ‘ganar dando’.

El principio es sencillo: las personas se conocen, entienden lo que hacen, construyen una red y ponen sus conocimientos al servicio de los demás para conseguir clientes. “Somos el Ferrari del networking en el mundo”, dice.

En los últimos 12 meses, sus miembros en Colombia generaron 35.000 millones de pesos en negocios cerrados. Su apuesta se resume en construir capital relacional para ponerlo al servicio del crecimiento de otros.

“Puedes tener miles de contactos en el teléfono o en redes sociales, pero ¿cuántos confían en ti lo suficiente para poner su reputación sobre la mesa y recomendarte cuando tú no estás presente?”.