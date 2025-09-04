Suscribirse
La suma de experiencias la hizo sentirse lista para independizarse, sueño que cumplió en septiembre de 2013.

Sandra Juliette Hernández: ‘Me siento orgullosa de haberme ganado el respeto de la gente’

Conoce a profundidad la industria del transporte de carga internacional. Con menos de 20 años comenzó a abrirse camino en un sector en el que pocas mujeres llegaban a cargos de liderazgo.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025

Desde pequeña quiso estudiar y trabajar, motivada por la dedicación de sus padres a sus respectivos oficios. Recién graduada del colegio llegó a la industria del transporte de carga internacional, tradicionalmente masculina. Como necesitaba un trabajo para pagarse la universidad, cubrió la licencia de maternidad de la recepcionista de una agencia de carga. El sector la fascinó. “Me encanta su dinamismo, la diversidad de experiencias, el impacto global y el aporte que se puede hacer a la sociedad”, destaca.

En esa empresa laboró varios años. Pasó por servicio al cliente y ventas, y finalmente encontró su lugar en el área operativa, en la que debía comunicarse con clientes en el exterior para cuadrar la logística de las importaciones y exportaciones. Trabajaba de día y estudiaba de noche; primero un programa técnico en Comercio Internacional y luego, Administración de Empresas. A comienzos de la década del 2000 se convirtió en jefe de Operaciones de Comercio Internacional de una importadora de productos de China, y luego se encargó de la llegada a Colombia de la española Transitex.

La suma de experiencias la hizo sentirse lista para independizarse, sueño que cumplió en septiembre de 2013. Junto a su esposo, Jhon Martínez, montó su propia empresa de carga internacional con el dinero que habían ahorrado para comprar su casa. Para enero ya habían conseguido su primer cliente, una multinacional brasileña de tuberías. “Tardé más de tres años haciendo gestión comercial para cerrar negocios con ellos”, recuerda.

Turinza Group tiene hoy 60 empleados y más de 100 clientes, entre ellos marcas tan conocidas como Under Armour, Crocs, JBL y Huawei. Está compuesto por cinco empresas, tres en el país y dos en Estados Unidos, y realiza operaciones en Colombia, Guatemala, Perú, Panamá y Estados Unidos. Uno de los últimos proyectos de Hernández y Martínez es la implementación del área de investigación y desarrollo, para optimizar los procesos y desarrollar tecnologías. “Me siento orgullosa de mi trayectoria. Es lo que siempre había soñado. Hoy comprendo mi rol profesional como líder desde una perspectiva femenina, manteniéndome fiel a mis convicciones y a mi estilo personal, y con una visión clara del futuro de la empresa”, concluye.

Turinza Group | Sector: Transporte de carga internacional | Fundado en 2013 en Bogotá.

Videos relacionados

A los 27 años, con un título de economista y un máster en Banca y Finanzas, Miranda se empeña a diario en una misión que para ella es personal: ayudar a otros a cumplir el sueño de ser padres.
icon video play
Bastidas ha impulsado una cultura de crecimiento interno que no se fundamenta en requisitos de formación académica, sino en el mérito, la actitud y las ganas de aprender.
icon video play
Su método parte de una escucha empática, en un diálogo que enriquece con su formación financiera y su experiencia como mentora.
icon video play
Desde Cali trabaja por consolidar el crecimiento de todas sus compañías y ampliar el alcance de sus servicios, sobre todo en áreas como el outsourcing de nómina y seguridad social.
icon video play
Impulsa una visión de gobernanza basada en tres ejes: reputación, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.
icon video play
Siguiendo la filosofía de que todos deberían tener la oportunidad de hacer empresa, busca abrirles oportunidades a quienes trabajan con ella.
icon video play
Bajo su liderazgo, su empresa fue la primera en el país y la segunda en Latinoamérica en obtener la certificación ISO 37001, que avala los más altos estándares en gestión antisoborno.
icon video play
Los campos en los que se desenvuelve son desarrollo inmobiliario, agroindustria, turismo, consultoría empresarial y jurídica, alta seguridad, ciencia y tecnología.
icon video play
Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
icon video play
Durante la pandemia lideró la estrategia de la plataforma de solidaridad Colombia Cuida Colombia, y es la creadora de El Avispero, iniciativa de activismo cívico que agrupa a más de 150.000 personas.
icon video play
Ver todos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.