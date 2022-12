Rituales para tener una Navidad llena de gratitud y bienestar

Rituales para la abundancia y prosperidad: para atraer la abundancia puedes hacer una limpieza energética con un incensario o sahumerio de albahaca, romero y ajo. Recorre todos los espacios para que todo quede impregnado de esta nueva energía y para limpiar cualquier bloqueo que haya quedado del anterior mes. En cuanto a la prosperidad, mientras soplas un puñado de canela en polvo en la entrada de tu hogar o lugar de trabajo, di en voz alta: “cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela sople, la abundancia aquí vivirá”. No recojas o limpies la canela por un día. Para atraer el dinero y la abundancia puedes hacer uso de las siguientes afirmaciones: “soy un imán para el dinero. El dinero viene hacia mí.” o “el universo me ama y siempre me da lo mejor”.