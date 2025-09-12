La educación es la apuesta de Oracle en Colombia

“La educación es la herramienta más poderosa para reducir brechas, generar oportunidades y transformar realidades”, dice Germán Borromei, gerente general de Oracle - Colombia y Ecuador. “Por eso, estamos convencidos de que el desarrollo del país pasa por formar talentos y fomentar la creación de la innovación”, complementa.

En Visión CEO, Borromei explica que Oracle Academy, Oracle University y Oracle Next Education son los tres grandes proyectos educativos que desarrolla en Colombia este gigante estadounidense, especializado en gestión de bases de datos y servicios en la nube.

Agrega que Oracle dedica a la educación en Colombia el 41 % de sus iniciativas de voluntariado, en las que ha donado más de 2.200 horas para formar jóvenes, mujeres y personas en programación, Inteligencia Artificial, juegos 3D, aplicaciones, ciberseguridad, pensamiento computacional, emprendimiento y habilidades blandas, entre otros temas.