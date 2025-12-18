Innovación

Oracle eleva la experiencia de los usuarios, gracias a la hiperpersonalización

En el Oracle AI World 2025, el evento internacional más importante de tecnología que reúne a los mejores, la compañía presentó a Rappi y la evolución de la atención al usuario como uno de sus casos de éxito en Latam.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 7:28 p. m.
Oracle AI World 2025 es uno de los eventos tecnológicos más importantes del año sobre tecnología e innovación. Foto: A.P.I.

Las Vegas se convirtió en el punto de encuentro de líderes y empresas que están marcando el rumbo de la inteligencia artificial durante el Oracle AI World 2025, uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. Entre las historias más destacadas, Rappi sobresalió como ejemplo de innovación impulsada por la nube y cómo la IA puede transformar la experiencia de millones de usuarios en América Latina.

La superapp que conecta a más de 30 millones de personas en nueve países está llevando la personalización a un nuevo nivel gracias a la colaboración con Oracle. A través de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Generative AI y Oracle AI Vector Search, Rappi ha logrado integrar modelos de IA y búsqueda avanzada que entienden no solo el historial de compras, sino también el contexto, las preferencias y la intención del usuario.

Esta combinación permite ofrecer recomendaciones precisas y relevantes en tiempo real, optimizar inventarios, ajustar promociones y acelerar las búsquedas. De hecho, la plataforma redujo los tiempos de respuesta de 800 a menos de 400 milisegundos y aumentó un 2,5 por ciento la tasa de clics, gracias a resultados más predictivos y personalizados.

Rappi no solo agiliza la forma en que las personas compran, sino que también anticipa sus necesidades. Por ejemplo, si un usuario busca un vino para una ocasión especial, la IA puede sugerir productos complementarios según el tipo de evento o incluso adaptarse al momento del día o la ubicación. Esa comprensión del contexto redefine la experiencia del comercio digital con el fin de que cada interacción sea más intuitiva y cercana.

Detrás de esta personalización hay una infraestructura tecnológica robusta. Gracias a las soluciones de Oracle, Rappi puede simular en segundos el impacto de descuentos, variaciones de precios o ajustes logísticos para beneficiar a consumidores, rappitenderos y comercios aliados. Además, el uso de IA generativa en la nube le permite analizar millones de datos en simultáneo para optimizar rutas, reducir tiempos y fortalecer operaciones más sostenibles.

“La Inteligencia Artificial está redefiniendo el futuro del comercio en América Latina, la alianza entre Rappi y Oracle es un claro ejemplo de ello. Más que optimizar procesos, estamos creando experiencias hiperpersonalizadas que responden a las nuevas demandas de los consumidores”, afirmó Germán Borromei, presidente de Oracle para Colombia y Ecuador.

El éxito de Rappi en el Oracle AI World 2025 confirma que América Latina no solo adopta tecnología, sino que la transforma en motor de cambio. Con una infraestructura sólida y una visión centrada en el usuario, la compañía demuestra que la innovación puede combinar velocidad, personalización y eficiencia en un entorno donde la inmediatez define la competitividad.

