Nace una coalición global para acabar con la contaminación por plástico

La lucha contra la contaminación por plástico llevó a diferentes empresas de este sector, financieras y a ONG a conformar una coalición global que busca combatir este fenómeno en pro de mejorar las condiciones del planeta.

Se trata de la Coalición Empresarial para un Tratado Global sobre Plásticos, cuya misión es la de promover una economía circular que logre que el plástico “nunca se convierta en residuo o contaminación, y el valor de los productos y materiales se mantenga en la economía”.

Dicho tratado terminará de negociarse a finales de 2024 y se espera que marque la hoja de ruta que se debe asumir para afrontar la crisis por la contaminación que viene afectando el estado de los océanos, la fauna y la flora del mundo, fenómeno que, según Erin Simon, vicepresidenta y directora de Residuos Plásticos y Empresas de WWF, requiere acciones urgentes e inmediatas.

“La crisis del plástico se extiende más allá de todas las fronteras, afectando a la salud de nuestros océanos y a la fauna y flora silvestre, así como a los medios de vida de las personas, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas comunidades costeras. El alcance y la escala de este problema global deben ser enfrentados con soluciones igualmente ambiciosas”, dijo Simon.

“No podemos esperar. La necesidad de una respuesta coordinada para abordar la crisis de contaminación por plásticos nunca fue más urgente, la Coalición Empresarial para un tratado global de plásticos presionará fuertemente a favor de un marco global que cambie las tendencias actuales y nos introduzca en una nueva era en la que acabar con la contaminación por plásticos sea posible”, añadió.

La primera reunión de este comité se desarrollará en noviembre; sin embargo, desde ya las organizaciones firmantes hicieron un llamado a los gobiernos para que implementen medidas en sus territorios que contribuyan a minimizar el impacto del plástico en el medio ambiente.

Los empresarios e inversores que han hecho parte de esta coalición global, señalan que se deben “crear condiciones igualitarias y evitar un mosaico de soluciones aisladas”. Dentro de estas medidas, las industrias coinciden en señalar que es necesario trabajar mancomunadamente en reducir la producción y el uso del plástico “a través de un enfoque de economía circular”.

“Muchas empresas y países ya están tomando medidas importantes para abordar la contaminación por plásticos, pero las acciones voluntarias por sí solas no pueden alcanzar la escala que necesitamos para resolver esta crisis con urgencia. Se requiere un ambicioso tratado global sobre plásticos. Es por eso que hoy anunciamos, en asociación con WWF, planes para formar una Coalición Empresarial para un Tratado Global de Plásticos. Esta coalición reunirá a empresas de toda la cadena de valor de los plásticos para apoyar el desarrollo de un tratado ambicioso y efectivo, que acelere la transición a una economía circular y garantice que el valor de los productos y materiales no se pierda, sino que se conserve. Ya no se puede permitir que el plástico se convierta en desecho o contaminación”, dijo Rob Opsomer, líder ejecutivo de Iniciativas Sistémicas en la Fundación Ellen MacArthur.

Empresas como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola y Unilever dejaron ver sus posturas frente a esta coalición y manifestaron su apoyo a cualquier medida que permita enfrentar y frenar la disminución por plástico en el planeta.

“Nestlé está abordando el desafío del plástico dentro de nuestras propias cadenas de suministro; sin embargo, un tratado de las Naciones Unidas es esencial para unir esfuerzos y resolver esta crisis global a gran escala. Este es un desafío global que necesita una respuesta global coordinada, entregada a nivel nacional. Es por eso que abogamos por que los Estados miembros de la ONU establezcan un instrumento internacional legalmente vinculante sobre la contaminación plástica”, indicó Rob Cameron, director global de asuntos públicos y compromiso ESG, Nestlé.

Por su parte, Coca-Cola señaló que apoyan “el llamamiento de la Coalición a favor de un tratado eficaz para acabar con la contaminación por plásticos. Creemos que las asociaciones y las acciones colectivas fundadas en un marco jurídico local incentivan a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a ofrecer un futuro más sostenible.”

