Alarmante: bosques de montaña están deteriorándose rápidamente, revela estudio

Los incendios forestales, la tala de árboles, y la agricultura están provocando que los bosques de montaña (hábitat del 85 % de las aves, mamíferos y anfibios del mundo), desaparezcan a un ritmo alarmante, según un estudio publicado en los últimos días.

Los bosques de montaña cubrían 1.100 millones de hectáreas en todo el planeta en 2000, afirmaron los autores del estudio, publicado en la revista One Earth de Cell Press. Pero al menos 78,1 millones de hectáreas han desaparecido entre 2000 y 2018.

Los bosques son vitales para la vida humana - Foto: Cristiam Cubillos

La tala comercial de árboles, los incendios forestales, y la agricultura de productos básicos han sido los principales factores de estas pérdidas, afirmaron los investigadores, pertenecientes a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China y a la Universidad británica de Leeds.

Un aspecto de especial preocupación es el alto volumen de pérdidas de bosques en áreas montañosas, “puntos críticos de biodiversidad tropical” por ser refugio de especies raras y en peligro de extinción.

Las elevaciones de gran altura y las pendientes empinadas han sido un obstáculo tradicional para la explotación humana de los bosques de montaña, pero son cada vez más el objetivo de la tala.

La silvicultura (cultivo y explotación de bosques) comercial fue responsable del 42 % de la pérdida de bosques de montaña, seguida de los incendios forestales (29 %), la agricultura itinerante (15 %) y la agricultura de productos básicos permanentes o semipermanentes (10 %), según el estudio.

La agricultura itinerante consiste en cultivar una parcela de tierra durante unos años y luego abandonarla hasta que vuelva a ser fértil.

Este es un relicto de bosque bastante extenso de árboles colorados, una especie nativa y endémica de la cordillera Oriental en Colombia que fue catalogada por los científicos como uno de los hallazgos más interesantes de la expedición Boyacá Bio 2018. Foto: Felipe Villegas (Instituto Humboldt). - Foto: Felipe Villegas (Instituto Humboldt).

De acuerdo con Zhenzhong Zeng, uno de los autores del estudio, los incendios forestales son la principal causa de pérdida de bosques boreales que se encuentran en latitudes altas.

Esos incendios son “causados por el cambio climático”, porque hay en esas áreas “un aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones. Tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles para frenar el calentamiento global”, afirmó Zeng a la AFP.

“Un impacto enorme”

La agricultura de productos básicos fue a su vez uno de los principales impulsores de la pérdida de bosques de montaña en el sudeste asiático, según la investigación.

“La gente necesita tener más tierra para cultivar maíz y alimentar a sus pollos”, ejemplificó Zeng. La agricultura itinerante es preeminente en África tropical y América del Sur.

La montaña de la selva tropical, fondo de bosque y niebla, bosque de fondo de vista aérea superior. -getty - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero fue en Asia donde se registró la mayor cantidad de pérdidas de bosques: 39,8 millones de hectáreas, más de la mitad del total mundial, de acuerdo con datos obtenidos por observación satelital durante el período considerado.

Sudamérica, África, Europa y Australia también sufrieron pérdidas significativas. “La pérdida de bosques de montaña en las áreas tropicales está aumentando muy rápido, mucho más que en otras regiones. Y la biodiversidad es muy rica allí, por lo que el impacto es enorme”, aseguró Zeng.

A su vez, el investigador alertó que “en las áreas tropicales, tenemos que hacer que la gente viva con el bosque, que no corte el bosque”.

Xinyue He, otra de las investigadoras, dijo que se ha observado un rebrote en algunas áreas, pero que no siempre involucra especies nativas y que no sigue el ritmo de la pérdida de bosques. Se necesita una mayor gestión forestal, incluida una aplicación más estricta de las leyes y reglamentos, señaló. “La protección de áreas puede ayudar a reducir las pérdidas”.

*Con información de AFP.