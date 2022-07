Secretaría de Ambiente efectuó liberación de animales silvestres en el humedal Córdoba

La Secretaría de Ambiente de Bogotá informó sobre la liberación de 19 animales silvestres en el humedal Córdoba, en el norte de la ciudad. La jornada se realizó luego de que los especímenes superaran satisfactoriamente los procesos de recuperación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAV), en Engativá.

Las especias liberadas fueron:

Tres sirirí comunes ( Tyrannus melancholicus ).

Dos ranas sabaneras ( Dendropsophus molito r).

Cinco mirlas ( Turdus fuscater ).

Una torcaza ( Zenaida auriculata ).

Cinco currucutú ( Megascops choliba ).

Tres tinguas (Porphyrio martinica).

Las aves regresaron a sus hábitats naturales después de ser rescatadas en varios puntos de la ciudad y estabilizadas en el CAV de la Secretaría de Ambiente.

La liberación se realizó en este ecosistema de la localidad de Suba debido a que es un espacio natural adecuado para el establecimiento de las especies. Los humedales de la ciudad albergan diferentes especímenes de fauna silvestre, enriqueciendo así la biodiversidad de Bogotá.

Ejemplar de rana sabanera liberado en el humedal de Córdoba. - Foto: Secretaría de Ambiente.

Más de 1.600 animales liberados

De acuerdo con las cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente, entre el 1 enero y 30 de junio de 2022, en Bogotá se han recuperado e incautado más de 3.715 especímenes vivos, labor que se ha logrado con el apoyo de la ciudadanía y la Policía Ambiental y Ecológica. Además, en el último año, más de 1.600 individuos silvestres se han liberado es entornos naturales.

La autoridad ambiental de Bogotá reiteró el llamado a la comunidad para que reporten los casos de riesgo, tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre a través del correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co o a las líneas telefónicas de los organismos encargados:

Unidad móvil de Rescate de Fauna Silvestre: 317 4276828

Oficina Sur: 318 7125560, calle 57 Q # 75 F – 82, taquilla 27, Terminal de Transportes del Sur.

Oficina Salitre: 318 8277733, calle 22C # 68F - 37, módulo 5, oficina 106, Terminal de Transportes de Bogotá.

Oficina Central: 601 377 8854.

Cinco ejemplares de currucutú fueron liberados por las autoridades ambientales. - Foto: Secretaría de Ambiente

Alerta: en el mundo hay más especies en peligro de extinción de lo que se pensaba

Un estudio sobre la biodiversidad mundial realizado por más de 60 expertos de todo el mundo sobre la pérdida de biodiversidad revela que hay más especies en peligro de extinción de lo que se pensaba, por lo que los científicos consideran que es necesario actuar para evitar la extinción masiva, según publican en la revista Frontiers in Ecology and the Environment.

“La pérdida de biodiversidad es uno de nuestros mayores retos medioambientales en el mundo, probablemente más importante que el cambio climático. El problema del cambio climático puede corregirse dejando de emitir más dióxido de carbono a la atmósfera. Y si se pierde una especie, desaparece para siempre”, advirtió el profesor Johannes Knops, investigador de la Universidad de Xi’an Jiaotong-Liverpool, en China.

Se trata de uno de los primeros estudios que reúnen diversos datos geográficos y demográficos de miles de expertos internacionales en biodiversidad. Su objetivo es identificar las lagunas de conocimiento y las diferencias de opinión de los expertos en el campo de la biodiversidad.

La perspectiva de cada experto contribuyó a una evaluación exhaustiva de la pérdida de biodiversidad y de los factores más influyentes que afectan a los ecosistemas del mundo.

Hubo un consenso abrumador en que la pérdida global de biodiversidad probablemente limitará el funcionamiento y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

Las conclusiones sugieren que pueden estar amenazadas más especies de lo que se pensaba. Los expertos estiman que, desde el año 1500, el 30 % de las especies se han visto amenazadas de extinción o se han extinguido. Si las tendencias actuales se mantienen, esta cifra podría aumentar hasta el 37 % en 2100. Sin embargo, con esfuerzos de conservación rápidos y amplios, esta cifra puede reducirse al 25 %.

El estudio también señala que los factores que más influyen en la pérdida de biodiversidad son el cambio climático, la contaminación, el cambio de uso de la tierra y el mar y la explotación.

“La pérdida de biodiversidad se produce en muchos lugares diferentes, y hay lagunas en nuestra comprensión común de la misma. Esta colaboración puede ayudarnos a llegar a un consenso sobre dónde realizar esfuerzos para mejorar la biodiversidad”, destaca el profesor Knops.