Superar la ficción: los mejores documentales del Siglo XXI

Nominado al premio Óscar y ganador del premio Bafta, For Sama sigue a la periodista Waad al-Kateab mientras trata de criar a su bebé en Siria, un país devastado por la guerra. ¿Puede ser una gran película? Ya es un gran documental, y su director, Ed Watts, explica por qué: “La ficción actual olvidó la narrativa fundamental. No ofrece la experiencia emocional de antes, que llevaba a la audiencia por un espectro de emociones que no vive cotidianamente, como el miedo”.

Como le dijo al diario The Times de Londres, Watts cree que la gente abandonó la ficción y acude al documental porque “ofrece esa verdad y esa emoción humana que hacen falta, y hoy ocupa un rol que corresponde al cine”. Como lo plantea el artículo, el que se hagan más y más películas basadas en documentales, que palidecen comparadas con su material base, prueba el punto. Para probarlo compara The Armstrong Lie con la película The Program, ambas sobre el doping del siete veces ganador del Tour de Francia; compara Citizenfour y Snowden, de Oliver Stone, sobre el hombre que filtró los rastreos de la NSA estadounidense; compara The Walk con el asombroso documental Man on Wire, que sigue a Philippe Petit mientras planea y ejecuta una hazaña que terminaba en triunfo o muerte: caminar sobre un alambre ilegal de una torre gemela a otra. Los ejemplos dan en el blanco.

A nivel global, servicios como Netflix y canales como el de la BBC les dan alta visibilidad a sus producciones y refuerzan su importancia y valor (aunque algunas producciones del servicio de streaming rayen con el reality). Por algo, en tiempos en los que medios se acaban, la cadena Sky apuesta en Reino Unido por un canal de solo documentales, y entre sus muchas iniciativas, Barack y Michelle Obama se propusieron producir documentales. Es un vehículo de narración único.