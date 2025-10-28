Con la reciente aparición de Sora 2, la nueva herramienta de OpenAI capaz de generar videos realistas a partir de texto, no solo ha traído nuevos contenidos que son tendencia actualmente pues también ha encendido una discusión a nivel global.

Recientemente, Sam Altman, director ejecutivo de la compañía aseguró que al público ya no le importa si lo que consume fue hecho por una persona o por una inteligencia artificial, siempre que ofrezca originalidad y valor.

“Si el contenido es genial, no creo que te importe mucho si está generado completamente por una IA o por un humano”, señaló durante una intervención en el programa digital TBPN.

Sus palabras han provocado inquietud entre quienes viven de crear contenido en internet, desde guionistas hasta ilustradores y cineastas.

“Contenido bueno, original, reflexivo, nuevo y útil”

Durante una conversación con Bill Peebles, líder del proyecto Sora, Altman afirmó que el criterio principal del consumidor actual es la calidad, no el origen del contenido pues de acuerdo a su visión, los usuarios están dispuestos a aceptar materiales creados por IA siempre que resulten novedosos, inspiradores o útiles.

El CEO de OpenAI planteó la idea de que los humanos e inteligencia artificial deberían trabajan juntos para poder mejorar los niveles creativos que hoy parecen imposibles.

Altman provocó debate global al asegurar que la inteligencia artificial podría reemplazar a los creadores tradicionales. | Foto: deagreez - stock.adobe.com

Asimismo señaló que la producción generada completamente por IA podría superar en originalidad a la realizada por humanos, una declaración que ha sido interpretada como una alerta para quienes no quieren adaptarse a este nuevo panorama.

El mensaje es claro: adaptarse o quedarse atrás

La advertencia no es solo para los creadores de contenido en video, también mencionó disciplinas como la escritura, el arte visual y el cine, señalando que muchas de estas producciones humanas están siendo superadas en innovación por lo que ya puede generar la tecnología, de tal manera que deberían adaptarse al nuevo ecosistema con inteligencia artificial.

Altman generó polémica al decir que los usuarios ya no valoran quién produce el contenido, sino qué ofrece. | Foto: Getty Images

Altman mantuvo que la inteligencia artificial no busca reemplazar a las personas, sino transformar la forma en la que se crea contenido, sin embargo, dejó claro que quienes no integren estas herramientas corren el riesgo de volverse irrelevantes.