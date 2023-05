Adiós a las largas notas de voz enviadas por WhatsApp; la aplicación lanzó herramienta que los usuarios pedían a gritos

Las constantes actualizaciones de WhatsApp permitieron que, hace algunos años, llegaran las notas de voz a su interfaz, evitándole a los millones de usuarios en el mundo tener que escribir y agilizando el intercambio de los mensajes entre las personas.

Pese a esto, hay quienes en ocasiones no pueden escuchar las notas de audio gracias a que las reciben mientras están en una reunión o en un sitio en el que simplemente se les dificulta, razón que ha llevado a las personas a solicitarle a la aplicación que permita pasar estos audios a texto.

Pues bien, parece ser que los desarrolladores de WhatsApp escucharon a los usuarios y, ahora, en su versión beta, permite transcribir las notas de voz, algo que evitará a las personas a tener que escuchar esos molestos audios que superan el minuto de duración.

La aplicación ahora le evitará a los usuarios tener que escuchar esas largas notas de voz. WHATSAPP OFICIAL 24/2/2022 - Foto: WHATSAPP OFICIAL

Esta función ya la tenía incorporada aplicaciones como Telegram; además, servicios de terceros también venían ofreciendo ese servicio, algo que hizo que WhatsApp se preocupara por sacarla adelante e incorporarla en su plataforma y así evitar que las personas salieran y migraran a otras aplicaciones.

Ahora, Meta ha dado solución a esta herramienta y aparecerá, en primera instancia, en la versión Beta de WhatsApp disponible par iOS, sistema operativo de los iPhone y las iPad.

Una vez se disponga de esta última esta actualización, solo hay que activar la opción ‘transcripciones de mensajes de voz’ dentro de los ajustes de los chats.

¿Cómo activar las transcripciones de las notas de voz en WhatsApp?

Es un procedimiento muy sencillo con el que en dos simples pasos puede disfrutar de esta nueva versión en la aplicación de mensajería instantánea.

Ir a ‘Configuración’ Ingresar a ‘Chats’ Comprobar que se encuentra activada la función ‘Transcripciones de mensajes de voz’

El texto se mostrará debajo de este mando para activar el audio; por ahora no se podrá copiar ni pegar en otros espacios. - Foto: WhatsApp

Quienes ya probaron esta nueva herramienta señalaron que, una vez se reciba una nota de voz, en la parte inferior del control para reproducirla aparecerá la transcripción del audio, evitándole al usuario tener que reproducir un audio de muchos minutos y facilitándole la opción de leer lo que la propia aplicación ha convertido en texto.

Por ahora, el texto que resulte del audio no se podrá copiar ni pegar y en las notificaciones o ventanas este tampoco aparecerá, pues al usuario se le seguirá mostrando que recibió una nota de voz.

Truco de WhatsApp para averiguar si su pareja lo tiene guardado como contacto

En la aplicación, el usuario puede registrar de manera sencilla las personas que le escriben para así tenerlas en su lista de contactos; sin embargo, existen parejas que, por lo contrario, no registran el número de la otra persona para que esta no pueda observar absolutamente nada de su contenido, lo cual genera incertidumbre e intriga. Para resolver esta inquietud, el portal web Depor reveló un truco sencillo y fácil de hacer para conocer si su pareja tiene registrado o no el número telefónico. Cabe mencionar que no es necesario descargar una aplicación adicional para realizar este procedimiento, solamente se debe hacer desde la misma aplicación de WhastApp.

Así se puede saber si su pareja lo tiene registrado en WhatsApp

En primer lugar, se debe abrir la aplicación WhatsApp y luego ingresar a “Lista de difusión”.

Justo ahí, deberá crear una nueva lista de difusión y seleccionar el nombre de la pareja.

Una vez hecho esto, se creará un chat completamente distinto.

La aplicación de mensajería instantánea más popular de occidente, lanzó una actualización que muchos usuarios estaban esperando. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett