Así fue como un hombre siguió las recomendaciones médicas de ChatGPT para reemplazar la sal de mesa y terminó hospitalizado

Un caso reciente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de la inteligencia artificial en campos tan delicados como la salud. La historia, documentada en la revista Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, relata cómo una consulta realizada a un chatbot derivó en una hospitalización prolongada por intoxicación grave.

De la curiosidad alimentaria al riesgo extremo

El protagonista, un hombre de 60 años sin antecedentes médicos ni psiquiátricos, decidió modificar su dieta por temor a los posibles efectos negativos de la sal de mesa, compuesta por cloruro de sodio y buscando alternativas, recurrió a ChatGPT para obtener recomendaciones.

La interpretación que hizo de las respuestas del sistema lo llevó a una conclusión peligrosa: sustituir la sal común (cloruro de sodio) por bromuro de sodio, un compuesto que adquirió por internet. Aunque este producto tiene usos en limpieza e industria, su consumo en alimentos es nocivo para el organismo.

Un hombre fue internado tras cambiar la sal por bromuro de sodio siguiendo a ChatGPT. | Foto: Getty Images

Durante tres meses, incorporó esta sustancia a sus comidas diarias. Sin saberlo, estaba ingiriendo niveles elevados de bromo, un elemento que, según portales especializados como SicenceDirect y PortalesMedicos, puede provocar desde malestares gastrointestinales y erupciones cutáneas hasta alteraciones neurológicas y descensos peligrosos de la temperatura corporal cuando se consume en exceso.

El cuadro clínico y la recuperación

Tras semanas de consumo, el hombre comenzó a presentar síntomas severos. Sufría paranoia intensa, estaba convencido de que un vecino intentaba envenenarlo y se negaba a beber agua del hospital, asegurando que solo tomaba agua destilada para evitar restos de cloro.

Buscar una alternativa saludable a la sal con ChatGPT dejó a un hombre en el hospital. | Foto: Getty Images

De acuerdo con Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, en ningún momento informó al personal médico que había cambiado la sal por bromuro de sodio. Fue necesario realizarle una batería de pruebas, incluyendo un análisis toxicológico, que reveló una concentración de 1.700 mg/L de bromuro en sangre, cuando el rango normal oscila entre 0,9 y 7,3 mg/L.

La gravedad del envenenamiento obligó a internarlo durante tres semanas para limpiar el exceso de bromo de su organismo. Durante este tiempo, recibió tratamiento intensivo hasta lograr estabilizarlo y revertir los efectos de la intoxicación.

Una advertencia sobre la IA en la salud

Este episodio deja en evidencia que, aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para acceder a información, no debe sustituir la orientación de un profesional de la salud.