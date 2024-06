Así puede conocer el contenido de los audios de WhatsApp, sin escucharlos, usando la IA

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Whatsapp cuenta con diferentes configuraciones que ayudan a proteger su cuenta | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Las personas que tienen WhatsApp como la aplicación de mensajería instantánea predeterminada, también mencionan a través de redes sociales los ajustes o las nuevas funciones que les gustaría que tuviera la app, sin embargo, algunas de ellas no han sido implementadas aún.

Una de las herramientas que más anhelan los usuarios es la transcripción de los audios, pues no siempre se pueden escuchar, debido a que al momento de recibirlos hay sonido ambiente, ruido o simplemente no se quiere oír. Sin embargo, esto aún no ha sido experimentado ni aplicado por Meta, en WhatsApp.