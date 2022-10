Así puede eliminar una notificación persistente en un celular con sistema operativo Android

Las notificaciones en los dispositivos móviles son mensajes de los cuales el sistema operativo proporciona al usuario recordatorios, información puntual o comunicaciones; sin embargo, en algún momento puede resultar molesto para el usuario.

En ese sentido, en la versión de Android 13, las aplicaciones se les exigirá nuevos permisos, con el propósito de enviar alertas a los propietarios de los dispositivos que las descarguen, es decir, que los usuarios deberán seleccionar la opción ‘Permitir’.

Ahora bien, para eliminar una notificación, el método más utilizado es deslizándola hacia un lado o pulsando sobre la opción ‘Limpiar todo’ que se sitúa en la parte inferior derecha del cuadro de control.

No obstante, hay ciertas notificaciones permanentes que están blindadas ante este tipo de acciones sencillas y no son tan fáciles de eliminar, ya que no ofrecen alternativas para ello; sin embargo, hay algunas formas de despejar una o varias notificaciones permanentes en el dispositivo móvil con sistema operativo Android.

La primera opción consiste en presionar la notificación hasta que salga la alerta ‘Ocultar’ y acto seguido dar clic para desaparecer el mensaje. Asimismo, otras de las formas consiste en realizar el cierre forzoso de la aplicación con los siguientes pasos:

Mantener pulsada la pantalla sobre su correspondiente icono.

Acto seguido, acceder a la información.

Deslizarse hasta la opción ‘Parada forzosa’ y dar clic.

Esto llevará a la desaparición de todas sus notificaciones activas en el momento de la operación.

La tercera alternativa se centra en borrar tanto las notificaciones persistentes como el resto de estas alertas que ofrece el dispositivo y se puede conseguir de la siguiente manera:

Ingresar a ‘Ajustes’.

Buscar la opción ‘Notificaciones’.

Gestionar las aplicaciones que se quiere mostrar y cuáles no.

Finalmente, en esta tercera opción las personas pueden mirar y analizar el promedio de las alertas que suele recibir habitualmente.

Conozca el botón secreto de los celulares Android para tener más funciones

Desde que las aplicaciones digitales se convirtieron en herramientas indispensables para las personas, debido a que permiten interactuar en diferentes escenarios, los celulares con sistema operativo Android han crecido en ventas, a tal punto de que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que no tenga uno de ellos.

Ahora bien, hay varios dispositivos móviles que cuenta con un botón trasero, el cual le permite al usuario configurar la función que deseen. Sin embargo, desde un dispositivo Android también se puede realizar este truco.

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que el celular debe tener Android 7 o más. Asimismo, el celular debe contar con giroscopio y acelerómetro. En caso de no tener estas características, el mismo dispositivo mostrará un aviso especificando los límites de acceso a las respectivas funciones.

En ese orden ideas, lo primero que se debe hacer es descargar el APK o archivo de instalación, el cual se encuentra en el repositorio GitHub y acto seguido buscar TapTap.

Luego de realizar la respectiva descarga e instalación aparecerá junto a las demás aplicaciones y lo que se debe hacer ahora es configurarla, ya que pedirá permisos de acceso, como a Internet, conocer las especificaciones del teléfono y demás.

El siguiente paso a seguir, es realizar una prueba de funcionamiento de la parte trasera, por lo que la aplicación le solicitará golpear la tapa dos o tres veces. En caso de que se presente un error, la persona podrá hacer la configuración manualmente en la opción Gesture Configuration.

Por último, se podrá elegir las diferentes funciones que ofrece la aplicación, de las cuales resaltan las aplicaciones de terceros, características poco conocidas de Android, cambiar botones o limitar los gestos no deseados. Es decir, que se podrá bloquear cuando el móvil tiene la pantalla apagada.

*Con información de Europa Press.