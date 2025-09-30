Así puede reproducir música y videos de YouTube en segundo plano o con la pantalla apagada gratis desde su celular

Una de las mayores dificultades entre las personas al escuchar música, pódcasts o cualquier contenido en YouTube es no poder tener la pantalla del celular apagada o mientras se navega en otra aplicación. Esta función suele estar restringida para quienes usan la versión gratuita.

En la mayoría de los casos, la reproducción se detiene de inmediato si no se cuenta con una suscripción a YouTube Premium, lo que limita la experiencia de quienes buscan aprovechar la plataforma sin interrupciones. Aun así, hay opciones que permiten disfrutar de este servicio sin necesidad de pagar, recurriendo a herramientas legales y fáciles de usar.

Esta función suele estar restringida para quienes usan la versión gratuita. | Foto: Getty Images

Entre esas alternativas destaca el navegador Brave, que se ha posicionado como una de las soluciones más prácticas para sortear dicha limitación. Con esta herramienta es posible reproducir música, pódcasts y videos sin interrupciones, incluso cuando la pantalla del móvil permanece apagada o bloqueada.

Además, ofrece acceso completo al catálogo de YouTube sin costes adicionales y sin necesidad de realizar configuraciones complejas, convirtiéndose en una opción confiable y accesible para los usuarios.

Esta aplicación, disponible de manera gratuita tanto en dispositivos Android como en iPhone, puede descargarse fácilmente desde la Play Store o la App Store. Su principal ventaja radica en que incorpora de forma nativa una función diseñada para mantener activo el audio de cualquier contenido multimedia.

La configuración de esta opción no requiere conocimientos avanzados. Basta con ingresar al menú de ‘Ajustes’ del navegador, buscar el apartado de ‘Multimedia’ y activar la casilla de ‘Reproducción en segundo plano’. Con ello, el dispositivo queda listo para acceder a la página de YouTube, elegir un video y continuar escuchándolo sin interrupciones.

El navegador Brave se posiciona como la alternativa para escuchar música en YouTube con la pantalla bloqueada. | Foto: NurPhoto via Getty Images