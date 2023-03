Así puede solucionar problemas de sonido en YouTube

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A pesar de que existen diferentes aplicaciones para escuchar música; una de las más utilizadas es YouTube, ya que a través de ella se puede ver de forma gratuita los últimos videoclips de los artistas, así como diferentes producciones por medio de la web o dispositivos móviles.

No obstante, existen algunas características que pueden llegar a interrumpir la reproducción de un video. Por ejemplo, en algún momento la plataforma puede llegar a presentar problemas de audio.

La falta de audio en YouTube es un problema frecuente y se derivan por varias causas, que en ciertas oportunidades son difíciles de detectar. Los problemas en el audio se pueden presentar por un virus malicioso, un bug o un controlador que presenta fallos.

YouTube es una de las plataformas más utilizadas en el mundo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cómo solucionar problemas de sonido en YouTube?

De acuerdo con el portal Computer Hoy para tratar de solucionar el sonido en la aplicación, lo primero que se debe hacer es descubrir si se trata de un fallo solo con YouTube, o si también ocurre con otras apps.

Audio desconectado

Poner en marcha un video y comprobar que el altavoz de la barra de iconos del clip esté activado. También es importan revisar el audio general del computador o dispositivo móvil. En ese sentido, se recomienda mirar la barra de tareas de Windows o pulsar el botón de subir volumen en el teléfono.

Virus malicioso

En algunos casos puede ser que un malware o software espía pueden interrumpir el audio de las aplicaciones. La mejor opción es formatear el celular o pasar un antivirus en los dispositivos.

Conector sucio

Un problema que se pasa por alto en más de una ocasión se debe a que el conector donde se enchufa los audífonos o el altavoz se encuentre sucio. Con un bastoncillo o un trapo humedecido con una gota de alcohol se puede limpiar el conector. Lo mejor será que lo haga un experto.

Escuchar sonidos a alto volumen puede generar afectaciones en los oídos. - Foto: Getty Images

Problemas con los auriculares

Los fallos de sonido no solo tiene que con el proceso de reproducción, es por eso que, también se debe comprobar que los cables estén bien conectados o que no se encuentren rotos. En muchas ocasiones puede llegar a que un cable interno no esté haciendo un buen contacto, razón por la cual se debe posicionar mejor la conexión.

El truco para ver videos en YouTube sin anuncios

En ciertas ocasiones los usuarios dejan de usar YouTube por la constante interrupción en la reproducción de videos. Un claro ejemplo son los anuncios publicitarios, los cuales están inmersos con los videos y que suelen aparecer antes, durante y sobre el final de la reproducción.

Es por eso que, se han creado alternativas para que los usuarios puedan evitar estos anuncios y tener una experiencia más fluida y sin interrupciones.

Uno de los procesos legítimos de la plataforma es por medio de la suscripción, es decir, YouTube Premium. No obstante, el portal Noticias SIN plantea una alternativa para no pagar nada de dinero.

Métodos para eliminar los anuncios en YouTube

Añadir un punto final al link del video que se va a mirar.

Adelantar el video hasta el último minuto, esperar a que termine y volver a reproducir.

Descargar la aplicación de YouTube Venced, la cual cumple la misma función de la versión Premium.

Instalar la extensión AdBlock. Esta herramienta bloquea los anuncios de cualquier página web.

Ahora bien, si la intención es escuchar música con la pantalla del celular apagada, los usuarios pueden instalar el navegador Breve, el cual puede ser descargado en la Play Store o App Store; es importante mencionar que las tiendas oficiales de Android y iOS cuenta con sistemas de seguridad bastante rigurosos por ende se recomienda su descarga.

Existen diferentes métodos para eliminar anuncios en la plataforma. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A diferencia de Google Chrome, esta plataforma incluye una restricción de anuncios, es decir, que evitará la aparición de cualquier publicidad maliciosa, así como durante y después de los videos de YouTube.