Chats de audio de WhatsApp: una función que Meta estaría copiando de Telegram

WhatsApp ha conquistado el mundo con su servicio de mensajería instantánea, el cual le permite a los usuarios comunicarse con otras personas al otro lado del mundo, todo por mensajes de audio, mensajes de texto, mensajes de video con audio, stickers, imágenes, y hasta los populares memes.

La aplicación ha venido cambiando constantemente en los últimos meses, pues Meta ha lanzado varias actualizaciones y nuevas funciones, como la posibilidad de editar un mensaje que ya fue enviado, tener videollamadas con un número más grande de asistentes, y los famosos canales, los cuales sirven para brindar información y son más utilizados por medios de comunicación, creadores de contenido digital, e instituciones gubernamentales.

ANKARA, TURKIYE - JUNE 26: In this photo illustration computer screen displays 'WhatsApp' and phone screen displays a 'WhatsApp' call in Ankara, Turkiye on June 26, 2023. (Photo by Cem Genco/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La última novedad, los mensajes de video con audio son una función que es muy parecida a otra que existe en la aplicación Telegram, por lo que muchos usuarios han dejado ver que WhatsApp está copiando funciones innovadoras de otras aplicaciones para sobresalir.

Recientemente se filtró que la famosa app estaría por incluir otra función que también se ha visto funcionando en aplicaciones como Telegram, los chats de audio, los cuales serán una nueva forma de comunicarse con los contactos en un grupo. La diferencia radica en que el usuario podrá decidir cuándo entrar o no, pues es posible ingresar así ya haya iniciado la conversación.

Esta función ya se utiliza en Telegram y Discord, y las utilizan para mantener una comunicación constante, o lo más importante, hacer tareas mientras desarrolla otras actividades como participar de una partida de un juego online.

Cuando el usuario quiera participar de uno de estos chats, puede ingresar pulsando el botón Connect, y una vez dentro podrá ver Voice chat opened en la pantalla, lo que le permitiría estar en contacto con hasta 32 personas.

WhatsApp activó nuevas funciones para los chat grupales, ¿de qué se tratan?

En cuanto al tema de actualizaciones, WhatsApp no para, recientemente se conoció que la aplicación les permitirá a los usuarios que sean administradores de chats controlar algunas de las funciones que se han habilitado para estas conversaciones por medio de botones de acceso rápido.

Una de las nuevas funciones se llama “enviar mensaje para revisión de administrador”, y esta permitirá que cualquier usuario dentro del chat pueda seleccionar uno o más mensajes que puedan quebrar las notas internas del chat grupal, y pedir que sea removido o tomado en cuenta para ejercer otras acciones disciplinarias tal como la eliminación del grupo de la persona que lo envió.

CHINA - 2022/07/25: In this photo illustration, the encrypted instant messaging application owned by Meta Platforms and formerly known as Facebook, and WhatsApp, logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cuando el usuario se dirige a los detalles del chat, también podrá encontrar un comando para cambiar las características del chat como el nombre, los íconos, las descripciones, los mensajes temporales y destacar textos.

En el caso en el que el grupo esté únicamente destinado al envío de información, excluyendo la conversación entre los miembros, el administrador podrá establecer que no se permita el ingreso de mensajes.

A la hora de agregar nuevos participantes, se habilitó una “sala de espera”, por lo cual, ahora el usuario deberá esperar a ser aprobado por el administrador. Esto evita que un usuario añada a otro miembro sin que el resto de los integrantes lo sepa.

Pasos para ingresar a los nuevos comandos de WhatsApp

Abrir la aplicación de WhatsApp

Pulsar el grupo al cual se le desea cambiar la configuración

Ingresar a la información del chat

POLAND - 2023/07/06: In this photo illustration, the WhatsApp logo displayed on a smartphone with stock market percentages in the background. (Photo Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Abrir el menú de opciones entrando por el botón de tres puntos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccionar la opción Ajustes del grupo