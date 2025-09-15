Científicos descubren cómo los dinosaurios influyeron en los ríos y los paisajes de la Tierra

Los dinosaurios tuvieron un impacto tan inmenso en la Tierra que su extinción causó cambios a gran escala en los paisajes, incluyendo la forma de los ríos, que se reflejan en el registro geológico.

Los científicos reconocen desde hace tiempo la marcada diferencia en las formaciones rocosas desde justo antes de la extinción de los dinosaurios hasta justo después, pero la atribuyen al aumento del nivel del mar, la coincidencia u otras razones abióticas. Sin embargo, el paleontólogo de la Universidad de Michigan Luke Weaver demuestra que una vez extinguidos los dinosaurios, los bosques prosperaron, lo que tuvo un fuerte impacto en los ríos.

Weaver y sus colegas examinaron lugares del oeste de Estados Unidos que mostraban cambios geológicos repentinos que ocurrieron en el límite entre la era de los dinosaurios y la era de los mamíferos.

Al estudiar estas capas rocosas, Weaver y sus colegas sugieren que los dinosaurios probablemente fueron enormes “ingenieros de ecosistemas”, destruyendo gran parte de la vegetación disponible y manteniendo la tierra entre los árboles abierta y con maleza. El resultado fueron ríos que se desbordaban abiertamente, sin amplios meandros, a través de los paisajes. Tras la desaparición de los dinosaurios, los bosques prosperaron, lo que ayudó a estabilizar los sedimentos y a canalizar el agua hacia ríos con amplios meandros.

Los dinosaurios eran "ingenieros de ecosistemas", impidiendo el crecimiento de bosques densos. Su repentina desaparición provocó cambios ecológicos a gran escala, como se representa aquí en una representación artística. | Foto: Europa Press

Sus resultados, publicados en la revista Communications Earth & Environment, demuestran la rapidez con la que la Tierra puede cambiar en respuesta a catástrofes.

El impacto del asteroide Chicxulub

Los dinosaurios se extinguieron tras el impacto de un gran asteroide en la península de Yucatán. Los científicos que buscaban evidencia del asteroide observaron que las rocas que cubrían los restos de la lluvia radiactiva eran marcadamente diferentes de las rocas que se encontraban debajo.

Weaver y sus coautores Tom Tobin, de la Universidad de Alabama, y Courtney Sprain, de la Universidad de Florida, comenzaron a investigar este repentino cambio geológico en la Cuenca Williston, un área que abarca el este de Montana y el oeste de Dakota del Norte y del Sur, así como la Cuenca Bighorn del centro-norte de Wyoming.

El interés de estos científicos, que se iniciaban en su carrera, por este misterio geológico se despertó durante el trabajo de campo que realizaron juntos como estudiantes de posgrado. Mientras investigaban un artículo anterior, el equipo de investigación examinó una capa rocosa llamada Formación Fort Union.

La Formación Fort Union se depositó tras la extinción de los dinosaurios y parece estar compuesta por pilas de rocas de diferentes colores: “lechos con aspecto de rayas de pijama”, explicó Weaver. Se creía que las capas rocosas de colores brillantes eran depósitos de estanques causados, según algunos investigadores, por una época de subida del nivel del mar.

La formación rocosa contrastaba marcadamente con las formaciones que se encontraban debajo, que presentaban suelos anegados y poco desarrollados, similares a los que se pueden ver en los bordes exteriores de una llanura aluvial. Los investigadores comenzaron a sospechar que el cambio geológico estaba relacionado de alguna manera con la extinción masiva de los dinosaurios, conocida como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno (K-Pg). Además, comenzaron a examinar qué tipos de entornos representaban estas diferentes formaciones rocosas.

“Nos dimos cuenta de que las franjas de pijama no eran en realidad depósitos de estanque. Son depósitos de barra puntiaguda, o depósitos que forman el interior de un gran meandro en un río”, explicó Weaver, también curador adjunto de mamíferos fósiles en el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan.

“Así que, en lugar de observar un entorno tranquilo y de aguas estancadas, lo que en realidad observamos es el interior muy activo de un meandro”, señaló.

Dinosaurios (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los grandes depósitos fluviales estaban rodeados por capas compuestas principalmente de lignito, un tipo de carbón de baja calidad formado por materia vegetal carbonizada. Weaver y sus colegas creían que se formaron porque, gracias al efecto estabilizador de los bosques densos, los ríos se inundaban con menos frecuencia.

“Al estabilizar los ríos, se corta el suministro de arcilla, limo y arena a los confines de la llanura aluvial, por lo que se acumulan principalmente residuos orgánicos”, dijo Weaver.

¿La evidencia que confirmaría si el cambio ocurrió justo después de la extinción masiva K-Pg? Una fina capa de sedimento cargada de iridio, un elemento que normalmente solo llega a la Tierra mediante rayos cósmicos. Sin embargo, cuando el asteroide impactó contra la Tierra, transportó consigo una carga útil del elemento, que se depositó sobre gran parte del planeta en una fina capa. Esta capa de sedimento rica en iridio, que define el límite K-Pg, contiene aproximadamente tres órdenes de magnitud más de iridio que los sedimentos típicos y se denomina anomalía de iridio.

El equipo de investigación se centró entonces en una zona de la Cuenca Bighorn donde no se había localizado el límite K-Pg. Al observar los lugares de cambio geológico entre la formación que albergaba dinosaurios y las formaciones que albergaban mamíferos del Paleoceno, Weaver tomó muestras de una fina línea de arcilla roja de aproximadamente un centímetro de ancho.

“Y he aquí que la anomalía de iridio se encontraba justo en el contacto entre esas dos formaciones, justo donde cambia la geología”, afirmó.

“Ese descubrimiento nos convenció de que este fenómeno no se limita a la Cuenca Williston. Probablemente se da en todo el interior occidental de Norteamérica”, señaló.

La Tierra antes del tiempo

Aun así, persistía el misterio de por qué la geología de los paisajes habría cambiado tanto antes y después de la extinción de los dinosaurios. Pero entonces, Weaver se topó con una serie de charlas sobre cómo animales actuales, como los elefantes, influyen en el ecosistema en el que viven.

“Ese fue el momento de la iluminación, cuando todo esto cobró sentido”, dijo Weaver. “Los dinosaurios son enormes. Debieron haber tenido algún tipo de impacto en esta vegetación”, agregó.

Combinando la literatura previa con el trabajo de la coautora Mónica Carvalho, curadora adjunta del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan y profesora adjunta de ciencias de la tierra y ambientales, quien estudia cómo cambió la vegetación a lo largo del límite K-Pg, Weaver y el equipo de investigación sugirieron que la repentina desaparición de los dinosaurios permitió que los bosques prosperaran, ayudando a atrapar sedimentos, formar barras de puntos y estructurar ríos.

“Para mí, lo más emocionante de nuestro trabajo es la evidencia de que los dinosaurios podrían haber tenido un impacto directo en sus ecosistemas”, dijo Courtney Sprain de la U-F. Específicamente, el impacto de su extinción podría no solo observarse por la desaparición de sus fósiles en el registro rocoso, sino también por los cambios en los propios sedimentos.

Weaver afirma que la extinción K-Pg también es una lección sobre cómo el registro de la Tierra podría cambiar a la luz del cambio climático y la pérdida de biodiversidad causados por el ser humano.

“El límite K-Pg fue esencialmente un cambio geológicamente instantáneo en la vida en la Tierra, y los cambios que estamos generando en nuestra biota y en nuestros entornos en general serán igualmente instantáneos geológicamente”, afirmó Weaver.

“Lo que ocurre durante nuestras vidas es un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos, por lo que el límite K-Pg es nuestra mejor analogía de la abrupta reestructuración de la biodiversidad, los paisajes y el clima”, concluyó.