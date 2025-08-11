Suscribirse

Ciencia

En Sudamérica habitó el mamífero más pequeño de la “era de los dinosaurios”: paleontólogos encontraron el fósil

Un equipo de paleontólogos descubrió en la Patagonia chilena un mamífero diminuto de la era de los dinosaurios.

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2025, 2:47 a. m.
Paleontólogos descubrieron un mamífero diminuto que coexistió con dinosaurios en Sudamérica.
Científicos descubrieron el fósil de un diminuto mamífero del tamaño de un ratón que vivió en la época de los dinosaurios en la Patagonia chilena. | Foto: AFP

Científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, liderados por Hans Püschel y Alexander Vargas, junto con investigadores del Núcleo Milenio EVOTEM, descubrieron el fósil de un mamífero que vivió en la era de los dinosaurios.

El pequeño animal, del tamaño de un ratón, fue encontrado en la Patagonia chilena, específicamente en el valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes, a unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago.

El “Yeutherium pressor”, un mamífero diminuto del Cretácico superior

El fósil corresponde a un “Yeutherium pressor”, un mamífero que habría pesado entre 30 y 40 gramos y que vivió hace aproximadamente 74 millones de años, en el periodo Cretácico superior. Se trata del mamífero más pequeño encontrado en esta parte de Sudamérica durante esa época, cuando el continente formaba parte del antiguo bloque continental de Gondwana.

El fósil de un pequeño mamífero de hace 74 millones de años fue encontrado en Sudamérica.
"Yeutherium pressor", un animal que vivió durante el Cretácico Tardío, hace aproximadamente 74 millones de años. | Foto: AFP

Este descubrimiento fue publicado recientemente en la revista científica británica Proceedings, de The Royal Society B, y marca un avance significativo en el conocimiento paleontológico de la región.

Lo más leído

1. Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional
2. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”

Un hallazgo “muy importante” para la paleontología sudamericana

El paleontólogo Hans Püschel destacó la relevancia del hallazgo: “Encontrar un mamífero de la era de los dinosaurios (...) y particularmente en Sudamérica, donde todo es bastante desconocido, hace que sea un hallazgo muy importante”.

El fósil encontrado es un pedazo de cráneo, que incluye un maxilar con un molar y las raíces de otros dos molares, lo que ha permitido estudiar su dentición en detalle.

Contexto: Paleontólogos descubren una nueva especie de reptil: fósil inusual representa “otra pieza al rompecabezas de la evolución”

Una dentición especializada para una dieta dura

Püschel explicó que “tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas. Con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal”.

Esta particularidad en su dentadura permite deducir que el “Yeutherium pressor” se alimentaba de vegetales resistentes, lo que aporta pistas sobre su modo de vida y ecosistema.

Sudamérica fue hogar del mamífero más pequeño que vivió en la era de los dinosaurios, revelan científicos.
Paleontólogos trabajando en el valle del Río de la China, en la región de Magallanes, Chile. | Foto: AFP

Un mamífero singular y evolutivamente clave

Aunque el animal podría parecerse a un pequeño roedor, el “Yeutherium pressor” pertenece a un grupo de mamíferos que probablemente puso huevos, como el ornitorrinco, o tuvo crías marsupiales, como canguros o zarigüeyas. Coexistió con los dinosaurios hasta la extinción masiva ocurrida a fines del Cretácico, hace 66 millones de años.

Püschel concluye que este hallazgo “nos permite entender, por un lado, cuáles son los rasgos dentales que caracterizan esta familia. Pero por otro lado, al ser transicional evolutivamente y no tan derivado en torno a sus características, nos permite entender cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración“.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Club León de James Rodríguez no levanta cabeza y sufre: Sergio Ramos metió tremendo triunfo

2. Estados Unidos prepara reducción de aranceles a los autos de uno de los gigantes más poderosos del mercado mundial

3. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

4. Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

5. Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fosilesPaleontología DinosauriosAnimalesDescubrimientosudamerica

Noticias Destacadas

La nueva función de YouTube emplea inteligencia artificial para facilitar la localización de videos en su app móvil.

YouTube lanza la búsqueda de videos en su aplicación con inteligencia artificial, cómo puede usarla en su celular

Redacción Tecnología
Paleontólogos descubrieron un mamífero diminuto que coexistió con dinosaurios en Sudamérica.

En Sudamérica habitó el mamífero más pequeño de la “era de los dinosaurios”: paleontólogos encontraron el fósil

Redacción Tecnología
Con más cargadores genéricos, crece el riesgo; especialistas indican cómo diferenciarlos.

No todos los cargadores sirven para su celular y pueden dañarlo: expertos enseñan a identificarlo rápido y fácilmente

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.