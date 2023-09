Cómo identificar un perfil falso en Tinder, Bumble, Badoo y otras aplicaciones de citas

Sin embargo, sin importar la razón por la cual usted haya caído en esta red social, es importante que tome medidas de seguridad para que no vaya a ser víctima de perfiles falsos que han sido creados con información poco realista para llamar su atención.

¿Cómo reconocer un perfil falso?

Vale señalar que esto puede ser un poco difícil al comienzo, pues si la persona no tiene el conocimiento suficiente, puede que pase por inocente y no se percate de las primeras señales que indican si se trata de un perfil falso o no.