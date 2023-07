Cómo ocultar fotos y videos del perfil de Instagram sin eliminarlos ni perder likes y comentarios; su pasado estará a salvo

Ya son 13 años y muchas personas han registrado importantes momentos de su vida en esta plataforma; relaciones amorosas, el fin de ellas, looks de la época, fotos atrevidas de la juventud que después de cierto tiempo ya no gustan, el envejecimiento y cambio físico propio de los años, etc., son parte de todo lo que un usuario común y corriente ha publicado allí durante más de una década.