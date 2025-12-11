Comunidad científica pide que nos preparemos para lo que sucederá en el cielo colombiano este fin de semana

La comunidad científica vuelve a apuntar hacia lo que ocurrirá sobre Colombia en los próximos días, pues un fenómeno celeste que ya comenzó a desplegarse promete su momento más impresionante este fin de semana y astrónomos piden que nos preparemos y estar atentos al cielo ya que el país se encuentra en una posición privilegiada para disfrutarlo sin mayores obstáculos.

Un espectáculo que alcanza su punto más brillante

Desde el 4 de diciembre el territorio colombiano esta viviendo el periodo de actividad de la lluvias de estrellas Gemínidas, la cual los astrónomos señalan como una de las más brillantes y multicolor del año.

Conocida por producir destellos intensos y tonalidades diversas, esta lluvia se mantendrá activa hasta el 17 de diciembre, pero su etapa más vibrante llegará entre la noche del 13 y la madrugada del 14.

El portal de astronomía de Star Walk señalan que este año las condiciones son especialmente favorables:

“Alcanzan su pico bajo una Luna menguante en forma de fina creciente, de modo que el cielo estará bastante oscuro y la luz lunar no será un gran obstáculo”.

El país ingresó en la franja ideal para disfrutar el espectáculo celeste, accesible desde casi cualquier región. | Foto: Star Walk - Vito Technology / Canva

Según los astrónomos: “Espera un máximo largo e intenso: las tasas de más de 100 meteoros por hora pueden mantenerse durante 10–12 horas“.

Colombia además figura en la franja del planeta con “Mejor Visibilidad”, lo que permite que prácticamente cualquier región del país, siempre que el clima lo permita, tenga acceso a una función natural difícil de igualar.

Qué día y hora prepararse para mirar el cielo

Los astrónomos que siguen este fenómeno recomiendan preparar la observación desde la noche del 13 de diciembre, en el hemisferio norte, el punto desde donde parecen surgir estos destellos se eleva temprano en la noche y la actividad crece de manera constante hasta alcanzar su mayor intensidad alrededor de las 2:00 a. m., hora local.

Astrónomos aconsejan iniciar la observación desde la noche del 13, cuando la actividad luminosa aumenta hasta su punto máximo cerca de las 2:00 a. m. | Foto: Getty Images

Aunque quienes se encuentran en el hemisferio norte disfrutan tradicionalmente de una ventaja por la posición del radiante, en Colombia las condiciones de este año harán posible una experiencia amplia siempre que el firmamento esté despejado y haya poca contaminación lumínica.

De las lluvias más brillantes y multicolor del año

Las Gemínidas también destaca por una particularidad que lo diferencia de otras lluvias de meteoros, los astrónomos de Star Walk destacan que:

“Esta lluvia de meteoros es especial debido a que es multicolor y es la única notable lluvia de estrellas que no proviene de en un cometa”.

El fenómeno resalta por sus destellos multicolores, con trazos que van del blanco intenso hasta matices verdes, rojos y azules. | Foto: Getty Images

Pero no todo se queda allí, pues los científicos señalan que tienen colas largas y diferentes colores: principalmente son de color blanco, otros amarillos y pocos de tonos rojos, azules y verdes.