Ciencia

¿Qué pasará cuando el 3I/ATLAS salga del Sistema Solar? 7 datos que debe tener en cuenta

El 3I/ATLAS se prepara para dejar el Sistema Solar, despertando nuevas teorías sobre su origen y destino.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

12 de noviembre de 2025, 3:34 a. m.