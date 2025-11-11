Ciencia
¿Qué pasará cuando el 3I/ATLAS salga del Sistema Solar? 7 datos que debe tener en cuenta
El 3I/ATLAS se prepara para dejar el Sistema Solar, despertando nuevas teorías sobre su origen y destino.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
3I/ATLAS continua creando preguntas a la comunidad científica en donde algunos ven a este objeto como un visitante natural del espacio otros consideran que se trata de una tecnología extraterrestre.
Un visitante que se aleja
El paso de 3I/ATLAS ha enseñado anomalías desde su descubrimiento, pero de acuerdo con diferentes astrofísicos pronto estaría abandonando nuestro Sistema Solar, continuando su viaje hacia las regiones más lejanas del espacio.
Aunque la Nasa descartó que su trayecto no representa peligro para la Tierra, algunos teóricos han vinculado su naturaleza con la posibilidad de una tecnología no humana, los datos actuales lo describen como un objeto interestelar con características fuera de lo común.
Lo que se sabe sobre el futuro del 3I/ATLAS
La salida de 3I/ATLAS puede significar el final de una etapa de observación, pero puede abrir una nueva para la interpretación de acuerdo a los datos obtenidos:
- Una vez deje atrás la influencia gravitatoria del Sol, 3I/ATLAS retomará su rumbo por el espacio interestelar, desplazándose hacia regiones desconocidas y posiblemente sin retorno.
- Las mediciones de la Nasa y otras instituciones han confirmado que su trayectoria no lo llevará a un encuentro cercano con la Tierra, descartando cualquier riesgo de colisión.
- Para los astrónomos, 3I/ATLAS es comparable con un mensaje del espacio profundo, un objeto que conserva información sobre la formación de otros sistemas estelares y los procesos que moldean los planetas.
- Los análisis han mostrado una abundancia de dióxido de carbono mayor que la del agua, algo poco común en los cometas del sistema solar. Esto sugiere que se formó en un entorno extremadamente distinto.
- Estudiar el brillo que emite podría ayudar a comprender las condiciones químicas de otras partes del universo.
- Se estima que este objeto interestelar podría tener hasta 10 mil millones de años, una edad que superaría con creces la del propio Sistema Solar.
- Durante su paso, telescopios terrestres y espaciales podrán registrar su movimiento, composición y respuesta a la luz solar.