Suscribirse

Loterías

Conozca si ganó el último sorteo de la Lotería de Risaralda en el mes: número afortunado del 28 de noviembre

La Lotería de Risaralda confirmó el resultado del sorteo realizado el 28 de noviembre.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 11:01 a. m.
El último sorteo de noviembre entregó el número afortunado de la semana.
La Lotería de Risaralda anunció el resultado oficial de su sorteo semanal. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda realizó en la noche de este viernes 28 de noviembre de 2025 el sorteo número 2926, con un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

  • Número: 9834
  • Serie: 250
Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 28 de Noviembre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda cuenta con más opciones de premios a través de sus tradicionales premios secos.

Los premios que reparten los secos son diferentes y algunos tienen más de un premio:

  • Premio Mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
La noche avanzó con la divulgación del resultado central del sorteo 2925, parte de la programación semanal de esta lotería.
La noche del 28 de noviembre cerró con la publicación del dígito ganador. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Resultado de los 3 últimos sorteos

Con el resultado de este viernes, la Lotería del Risaralda completa cuatro sorteos consecutivos durante el mes, Los números ganadores recientes fueron:

  • 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250
  • 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091
  • 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021

Estas cifras muestran una variación constante semana a semana y permiten a los jugadores seguir el comportamiento de los sorteos más recientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió el concierto de Dua Lipa en Bogotá: emocionante interpretación de un clásico de Shakira causó furor entre sus fans

2. Junior vs. Nacional: Horario y alineaciones del partido que dejaría encaminado a un finalista en Liga Betplay

3. ¿Por qué quitaron la final ida y vuelta de la Copa Libertadores? Alejandro Domínguez respondió

4. Así es por dentro el hotel de Estados Unidos en donde la Navidad dura todo el año

5. Segundo extranjero que sale de Millonarios: Tendría todo listo para seguir su carrera en la Liga MX

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de RisaraldasorteoNúmerosGanador

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.