Loterías
Conozca si ganó el último sorteo de la Lotería de Risaralda en el mes: número afortunado del 28 de noviembre
La Lotería de Risaralda confirmó el resultado del sorteo realizado el 28 de noviembre.
La Lotería del Risaralda realizó en la noche de este viernes 28 de noviembre de 2025 el sorteo número 2926, con un premio mayor de 2.333 millones de pesos.
Resultado del premio mayor
- Número: 9834
- Serie: 250
Plan de premios de la Lotería de Risaralda
Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda cuenta con más opciones de premios a través de sus tradicionales premios secos.
Los premios que reparten los secos son diferentes y algunos tienen más de un premio:
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
Resultado de los 3 últimos sorteos
Con el resultado de este viernes, la Lotería del Risaralda completa cuatro sorteos consecutivos durante el mes, Los números ganadores recientes fueron:
- 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250
- 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091
- 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021
Estas cifras muestran una variación constante semana a semana y permiten a los jugadores seguir el comportamiento de los sorteos más recientes.