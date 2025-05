¿Cuándo reemplazar su freidora de aire? cinco claves para saberlo

1. Cocina mal o de forma desigual

Uno de los primeros síntomas de deterioro es que los alimentos no se cocinan de manera uniforme. Si nota que algunos quedan crudos mientras otros se queman, o si la cocción tarda mucho más que antes, podría haber un fallo en la resistencia o en el sistema de ventilación. Una air fryer que ya no calienta correctamente no solo deja de ser eficiente, sino que también puede afectar el estado de los alimentos.