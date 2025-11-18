Suscribirse

Tecnología

Delincuentes podrían espiarlo por la cámara de su celular sin que usted lo note: así puede evitar que hackeen sus cuentas

Acceder a la cámara del móvil mediante técnicas sofisticadas se ha convertido en una de las formas más sencillas y efectivas de espionaje digital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
18 de noviembre de 2025, 6:58 p. m.
Los ciberdelincuentes aprovechan la cámara del celular de los usuarios para espiarlo.
Los ciberdelincuentes aprovechan la cámara del celular de los usuarios para espiarlo. | Foto: Getty Images

En una era digital donde prácticamente todo se mueve a través de internet, la ciberdelincuencia ha tomado mayor fuerza en los últimos años. Una muestra evidente son las diferentes modalidades que utilizan los estafadores para engañar a personas inocentes, quienes terminan cayendo en sus trampas.

Los celulares —hoy indispensables para comunicarse, acceder a información y entretenerse— almacenan una gran cantidad de datos confidenciales que resultan muy tentadores para los delincuentes. Por ello, una de las formas más comunes de espionaje digital es el acceso indebido a la cámara del dispositivo. Pero, ¿cómo lo logran?

De acuerdo con el portal especializado Norton, muchas aplicaciones solicitan permisos para usar la cámara, ya sea para grabar videos, escanear códigos QR o realizar videollamadas. El problema surge cuando apps que no deberían necesitar ese acceso lo piden igualmente.

El encendido repentino de una luz en la parte superior del celular podría indicar que se ha activado una función sin consentimiento.
Indicador de que la cámara esta siendo utilizada por alguna aplicación. | Foto: MAG - Rommel Yupanqui

“Probablemente la mayoría de las apps no necesiten acceder a su cámara. En la configuración de privacidad, encontrará una lista de todas las apps de su teléfono que tienen acceso a la cámara. Puede revocar los permisos si encuentra apps sospechosas y no ve motivo para compartir el acceso a su cámara con ellas”, explican los expertos.

Contexto: Si al salir de casa su celular se quedó sin carga, esta es la forma más rápida de recuperar porcentaje de batería

Aunque los dispositivos actuales cuentan con múltiples capas de seguridad, aún existen formas en que atacantes malintencionados pueden intentar controlar la cámara sin permiso del usuario. Uno de los principales riesgos es el malware, programas diseñados para manipular funciones del móvil sin que la víctima lo note. Algunas aplicaciones, aparentemente inofensivas, pueden solicitar permisos excesivos y aprovecharlos para grabar o tomar fotografías de manera encubierta.

Estos actos maliciosos permiten interceptar y acceder a datos transmitidos a través de una red sin autorización.
Estos actos maliciosos permiten interceptar y acceder a datos transmitidos a través de una red sin autorización. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Ante este panorama, algunos especialistas recomiendan cubrir la cámara del celular como medida preventiva, especialmente si se sospecha de actividad inusual en el dispositivo.

Sin embargo, más allá de este método, es fundamental revisar periódicamente las opciones de configuración, mantener el sistema actualizado y evitar conectarse a redes wifi públicas, las cuales incrementan considerablemente el riesgo de ataques.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro buscará que Donald Trump “indemnice” a su familia por castigo de la lista Clinton: esta es la estrategia

2. “Petro es un hipócrita”: ex minDefensa Diego Molano, tras cambio de postura sobre los bombardeos de las FF. MM.

3. Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

4. Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

5. Cali completa la modernización del 30 por ciento de su alumbrado público con más de 55 mil luminarias LED

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EspionajeCámara Celular

Noticias Destacadas

Los ciberdelincuentes aprovechan la cámara del celular de los usuarios para espiarlo.

Delincuentes podrían espiarlo por la cámara de su celular sin que usted lo note: así puede evitar que hackeen sus cuentas

Redacción Tecnología
Próximamente la Nasa publicará fotos de 3l/Atlas.

Se revela fecha en que la NASA transmitirá en vivo las fotos de 3I/Atlas: así podrá verlas para conocer el cometa en detalle

Redacción Tecnología
Su ubicación influye directamente en su rendimiento y en el gasto eléctrico.

Ubicar la nevera en este lugar de la casa podría aumentar considerablemente la factura mensual de energía

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.