Suscribirse

Tecnología

Desintoxicación digital: hábitos simples y efectivos que ayudan a reducir el tiempo frente al celular

Desconectarse del móvil y las pantallas para darle un respiro a la mente y al cuerpo se ha convertido en una tendencia al alza.

Redacción Tecnología
22 de agosto de 2025, 3:56 p. m.
Eliminar contactos duplicados es esencial para mantener una lista de contactos organizada.
Desconectarse del móvil y las pantallas ayuda a darle un respiro a la mente y al cuerpo | Foto: Getty Images

El fin de las vacaciones significa la vuelta a la rutina y al estrés, a sumergirse de lleno en una pantalla para trabajar, estudiar e incluso para los momentos de ocio, por lo que septiembre se presenta como un buen momento para iniciar una desintoxicación digital.

Desconectarse del móvil y las pantallas para darle un respiro a la mente y al cuerpo se ha convertido en una tendencia al alza. Así lo confirma el ‘Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles’, de SPC, que reveló que más de la mitad de los jóvenes (56,5%) reconoce haberse planteado hacer un détox digital y seis de cada diez asegura conocer a alguien que ya lo ha hecho.

Dispositivos con Android 5.0 o iOS 12 inferior perderán compatibilidad con la app de mensajería más popular.
El fin de las vacaciones significa la vuelta a la rutina y al estrés. | Foto: Getty Images

Para realizar un détox digital no es necesario irse a una cabaña sin wifi ni cobertura. Por contradictorio que parezca, la tecnología puede ayudar a establecer pequeños cambios en el día a día que para replantear la forma en la que nos relacionamos con ella.

En este camino, existen diferentes herramientas y hábitos que facilitan la desconexión en el final del verano, como señalan desde SPC. Por una parte, se puede recurrir a los modos del smartphone que buscan mejorar el bienestar digital.

Contexto: ¿Dejar cargando el celular toda la noche aumenta el recibo de luz? Esto dicen las mediciones y expertos

Uno de ellos es el modo ‘No molestar’, que silencia las notificaciones durante las horas que se elijan, mientras que ‘Bienestar digital’ permite poner límites de tiempo a apps como Instagram o TikTok. Para reducir las interrupciones también se encuentra el modo ‘Sin distracciones’.

Por otro lado, están los móviles básicos o dumbphone, que ofrecen solo las funciones esenciales, como llamadas y SMS y suelen carecer de internet, para poder desconectar sin estar completamente incomunicados.

Celular
El uso constante del celular podría provocar insomnio o problemas al dormir. | Foto: Getty Images

Los expertos también explican que para resistir mejor la tentación de coger el móvil, se puede crear un kit analógico que incluya un libro pendiente de leer, un cuaderno para escribir o dibujar, una cámara de fotos.

Además, existen otros dispositivos electrónicos, como los eReaders -lectores digitales de libros- que no dependen de internet y pueden ayudar a desconectar.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump da nuevos detalles de cumbre Zelenski-Putin: es como mezclar “aceite y vinagre”

2. Esmeralderos salen al paso a señalamientos que los relacionan con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

3. “Marca el inicio de un proceso transformador”: gobernador de Arauca, Renson Martínez, sobre apertura de la UIS en Saravena

4. “Corriendo como ladrones de celulares”: Gustavo Petro reveló detalle inédito de los capturados por carro bomba en Cali

5. AmCham Colombia le pide al Gobierno Petro que acabe todas las negociaciones de paz y retome la seguridad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desintoxicación CelularHábitos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.