¿Destrucción de la Tierra en 2022? La NASA no ha dicho esto

Desde hace varios días se viene especulando en redes sociales acerca de la posibilidad de que asteroide choque con la Tierra en 2002, causando su destrucción.

Sin embargo, estas afirmaciones son por lo menos exageradas puesto que se trata de un asteroide que tiene controlado la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, también registrado por el sistema de supervisión de colisiones automatizado Sentry, de la NASA, encargado de evaluar el potencial riesgo de objetos próximos a la Tierra en un margen de 100 años.

Este último organismo, concluyó que no se tiene prevista una colación que impacte a la Tierra, ni mucho menos destruirla.

El asteroide del que se habla es el 2019 JF1, y se encuentra actualmente en el ‘top 5′ de riesgos de asteroides de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). En junio de 2020, Luca Conversi, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial, afirmó que dado que este “pequeño asteroide” no había sido observado desde su descubrimiento, hace once años, la incertidumbre acerca de su posición muy alta. Además, explicó que de acuerdo a la ESA, se trata de un asteroide de unos 13 metros de diámetro y no 130, como se ha dicho, y con una probabilidad entre 4.166 (menos del 0,01%) de impactar en la Tierra.

Las estimaciones de la NASA, que son incluso mayores, estadísticamente, afirman que existe una probabilidad entre 3.800, es decir, un 0,026% de probabilidad de impacto con la Tierra. Esto quiere decir que hay un 99,974% de probabilidades de que el asteroide no toque la tierra.

Con respecto al volumen y dimensiones del asteroide, un objeto de 13 metros de diámetro no tiene potencial de destruir la Tierra, como se ha venido diciendo.

Enorme asteroide que comparte la órbita con la Tierra

Por varios meses se ha estado hablando de los asteroides cercanos a la Tierra, ya que últimamente se están haciendo más visibles. En contexto, los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol y, aunque los asteroides den vueltas alrededor este como los planetas, estos suelen ser mucho más pequeños. Además, hay muchos asteroides en el sistema solar y la mayoría de ellos viven en el cinturón de asteroides, una región entre las órbitas de Marte y Júpiter, según el portal SpacePlace de la Nasa.

No obstante, los asteroides también se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, algunos están en la misma órbita de los planetas. Esto quiere decir que tanto el asteroide como el planeta siguen el mismo camino alrededor del Sol y por esta razón la Tierra y algunos otros planetas tienen asteroides.

Un grupo de investigadores halló un asteroide troyano al cual nombraron 2020 XL 5, que estaría en la misma órbita de la Tierra, más específicamente en el punto L4 entre el planeta y el Sol, gracias al sondeo Pan-STARRS1, realizado el 12 de diciembre del año 2020; se trata de un objeto de un kilómetro de diámetro que permanecerá en esta misma posición entre 4.000 y 4.500 años más, tal como lo dieron a conocer los expertos en sus cálculos.

Los hallazgos sobre el asteroide 2020 XL5 fueron compartidos a través de una publicación realizada en la revista Nature Communications, donde además se menciona que algún día podría ser posible que los humanos visiten la roca y creen bases humanas allí. ¿Será esto posible?