Tecnología

Día de los Santos Inocentes 2025: las bromas más efectivas para enviar por WhatsApp

Si quiere hacer reír a sus amigos o familiares, estos son algunos ejemplos de bromas que puede enviar a través de la aplicación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de diciembre de 2025, 11:56 p. m.
Bromas divertidas para enviar por la app.
Bromas divertidas para enviar por la app. Foto: Getty Images

Cada 28 de diciembre, millones de personas conmemoran el Día de los Santos Inocentes enviando mensajes creativos y bromas a través de WhatsApp. Desde hace tiempo, esta plataforma se consolidó como el medio preferido para compartir ocurrencias entre amigos y familiares, gracias a la rapidez con la que circula la información y al amplio alcance de los chats.

Para este año, la imaginación digital y las herramientas de mensajería más avanzadas abren la puerta a inocentadas cada vez más elaboradas, aunque siempre resulta fundamental actuar con prudencia, respeto y empatía al momento de decidir a quién y de qué manera hacer la broma.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Cada 28 de diciembre, millones de personas conmemoran el Día de los Santos Inocentes enviando mensajes creativos y bromas a través de WhatsApp. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo bromear por WhatsApp?

La primera opción es agregar por unos instantes a una persona poco habitual en un grupo de amigos —como un exnovio, un colega de oficina o un contacto inesperado— y esperar la reacción. Es clave explicar de inmediato a los integrantes del grupo que se trata de una broma y confirmar que todos lo asuman con buen humor, para prevenir malentendidos o tensiones.

Día de los Inocentes: la trágica historia que dio vida a las populares bromas del 28 de diciembre

Otra buena alternativa para enviar a amigos o familiares es mandar un mensaje formado únicamente por espacios, de modo que parezca que oculta algo intrigante. Quien lo reciba tendrá que pulsar varias veces la opción “Ver más” y, al final, descubrirá que no hay ningún contenido.

Tecnología

Google Trends revela por qué el Día de los Inocentes genera tantas búsquedas en internet

Tecnología

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Tecnología

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Tecnología

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Tecnología

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Tecnología

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Tecnología

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Gente

Día de los Inocentes: la trágica historia que dio vida a las populares bromas del 28 de diciembre

Cómo

Diez frases y bromas originales para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2024, según la IA

Cómo

¿Por qué en Colombia se celebra el ‘Día de los Inocentes’ el 28 de diciembre?

Por su parte, si la persona quiere crear un espacio de intriga, puede escribir a un contacto asegurando que debe contarle algo muy importante. Puede dejar entrever un supuesto enamoramiento o un secreto inesperado y prolongar el suspenso antes de aclarar que todo era una broma. Para darle más énfasis, puede recurrir a notas de voz y actuar con cautela, seleccionando bien a la persona para evitar incomodidad.

Diez frases y bromas originales para el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 2024, según la IA
Las bromas se deben aclarar a tiempo para evitar molestias. Foto: Getty Images

Finalmente, otra buena opción es contactar a alguien asegurando que halló un celular extraviado y que está buscando a su dueño. Para hacer la historia más convincente, puede enviar notas de voz usando acentos distintos o adoptando un tono excesivamente formal. Eso sí, preferiblemente hacerlo con una persona que tenga buen humor para no generar confusión cuando se revele que se trataba de una inocentada.

Mas de Tecnología

Bromas divertidas para enviar por la app.

Día de los Santos Inocentes 2025: las bromas más efectivas para enviar por WhatsApp

Google Chrome se actualiza con nuevas funciones.

Google Trends revela por qué el Día de los Inocentes genera tantas búsquedas en internet

Cargador de celular

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Basura en Marte

La Luna podría volverse un “cementerio de satélites” en los próximos años: esta es la razón

Mantener el celular conectado en zonas remotas es uno de los objetivos de los nuevos servicios satelitales.

Los requisitos que debe cumplir su celular si quiere conectarse al internet satelital de Starlink

Las posibilidades son más amplias de lo que muchos imaginan.

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Los enchufes inteligente son muy prácticos, pero puede ser peligrosos si no se usan correctamente.

Dispositivos y electrodomésticos que no se deben conectar a un enchufe inteligente porque podrían provocar un grave accidente

Una reunión interna en xAI terminó convirtiéndose en el origen de una de las declaraciones más comentadas del sector tecnológico.

La preocupante reflexión de Elon Musk sobre los videos cortos: “Dañan el cerebro de las personas”

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Noticias Destacadas