El dispositivo del hogar que debe mantener alejado del ‘router’ wifi para mejorar la señal del internet

En ese contexto, una señal inestable puede interferir con muchas de las actividades cotidianas. Por ello, es común que las personas opten por situarse lo más cerca posible del router con la intención de mejorar la estabilidad del servicio. Sin embargo, esta práctica no siempre resulta efectiva y, de hecho, puede ser contraproducente.

Cómo mejorar la señal wifi en el hogar

También es fundamental considerar la cantidad de dispositivos conectados. Muchos problemas de lentitud no están relacionados con la señal en sí, sino con la saturación de la red. Verificar que no haya conexiones no autorizadas y cambiar periódicamente la contraseña del wifi son medidas útiles para proteger la red.