¿Por qué el calentador consume tanto?

Recomendaciones para reducir el consumo de energía

1.Apagarlo cuando no se necesite: Muchos hogares dejan el calentador encendido todo el día, lo que implica un gasto innecesario de energía. Si no lo está usando (por ejemplo, durante la noche o cuando no hay nadie en casa), apáguelo manualmente o use un temporizador.