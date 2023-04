El truco efectivo para evitar leer mensajes largos en WhatsApp

WhatsApp ha logrado convertirse en la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, debido a que el servicio cuenta con varias funcionalidades que hacen posible entrar en contacto con alguien de forma rápida y efectiva.

Sin embargo, mantener una conversación constante con otros contactos de la aplicación desarrollada por Meta puede resultar muy agotador, especialmente cuando se envían mensajes muy extensos y que requieren varios minutos para su lectura.

En ese sentido, existe un truco para las personas que cuentan con un iPhone y que puede resultar muy efectivo ante este inconveniente. A través del dispositivo se le puede solicitar a Siri -asistente virtual de Apple- para que lea los mensajes largos de WhatsApp.

Es por eso que, mientras Siri lee los textos, los usuarios pueden aprovechar para realizar otras actividades sin dejar de prestar atención al mensaje enviado. Por tal motivo, los internautas ahorrarán tiempo y responder resultará mucho más fácil.

Los usuarios de Apple podrán utilizar a Siri para responder los mensajes de WhatsApp. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ahora bien, para lograrlo dicho objetivo se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Desbloquear el iPhone.

Acto seguido, activar el asistente virtual con el comando de voz: “Oye Siri”.

Luego, preguntar: “¿Tengo nuevos mensajes de WhatsApp?”.

Si la respuesta es afirmativa, solicitarle a Siri que lea el mensaje del contacto de preferencia.

Una vez que finalice Siri, el asistente preguntará si quiere responder a la persona.

De ser el caso, se tendrá que dictarle el mensaje y posteriormente enviarlo.

Los usuarios pueden elegir el contacto al que se quiere responder. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué pasa cuando se interactúa con un usuario que tiene WhatsApp Plus?

A pesar de que la aplicación de mensajería instantánea trabaja en el desarrollo e implementación de nuevas opciones para mejorar las herramientas que posee el servicio, algunos de sus usuarios no están conformes con las opciones que brinda, y por ello tienden a emplear mods o apps no oficiales en sus teléfonos.

Generalmente, las personas buscan herramientas que brinden funciones para poder personalizar diferentes características que están presentes en versión oficial de WhatsApp y que aún no es posible modificar. Por esta razón, un considerable número de usuarios tiende a instalar dichas plataformas.

En ese orden de ideas, WhatsApp Plus, app desarrollada por terceros, se ha convertido en una aplicación no oficial muy popular entre las personas que desean tener un mayor control sobre las funciones que tiene la plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

Lo primero que se debe aclarar es que todo usuario que tiene instalada la versión oficial de WhatsApp en su dispositivo móvil cuenta con las mismas opciones, ya sea para el sistema operativo Android o iOS. El blog oficial de WhatsApp indica que los datos que se registran en las conversaciones son protegidos, además existe la posibilidad de borrar o enviar los mensajes con condiciones específicas.

No obstante, quienes le dan uso a WhatsApp Plus no se ajustan a las mismas condiciones del aplicativo oficial del teléfono verde. Por lo tanto, cuando los usuarios de Plus reciben mensajes en la conversación del chat, ya sean de audio o texto, pese a que la persona que envía la misiva decide eliminar algo, los datos quedan registrados tal cual.

En consecuencia, si el contenido del mensaje resulta ser un documento confidencial o un mensaje incorrecto, aunque se elimina en WhatsApp, en la alternativa de Plus se puede observar sin problema alguno; de hecho, hay casos en los que parejas sentimentales optan por tener este aplicativo, bajo su propia responsabilidad.

Sumado a todo lo dicho, los expertos precisan que las conversaciones no permanecen “cifradas de extremo a extremo”, ya que las dos partes no utilizan el mismo servicio de mensajería instantánea. En resumen, aquellos que interactúan con usuarios que tengan WhatsApp Plus están expuestos a que el material que comparten, incluso en las historias, pueda llegar a manos de terceros.