El verdadero significado del emoji de las personas con los brazos cruzados en forma de X

Desde que llegó el internet, la forma como se comunican las personas cambió de forma radical; sin embargo, la aparición de los teléfonos móviles terminó por reafirmar los cambios que ya venía viviendo la humanidad desde hace unos años.

La aparición de las redes sociales y las diversas aplicaciones de mensajería instantánea introdujeron al lenguaje los famosos emojis, imágenes pequeñas que, acompañadas, o por sí solas, tienen un significado y una carga semiótica importante capaz de transmitir un mensaje o comunicar una idea.

Ahora, en las campañas publicitarias o en las conversaciones cotidianas que cualquier persona sostiene a través de aplicaciones como WhatsApp, basta con compartir una figura de estas para expresar alegría, pena, dolor, o un sin número de emociones.

Los emojjis tienen la capacidad de comunicar una idea sin tener un texto que los acompañe. - Foto: Getty Images

Sin embargo, en ocasiones, hay íconos que no son tan claros para todo el mundo, tal como el emoji de helado de chocolate, al que muchas personas le dieron otro significado y terminó siendo validado por los usuarios como un signo de que algo no está bien, de hecho, en las bibliotecas su nombre es: Caca con ojos.

Otro de los símbolos que ha generado gran confusión es el de las personas que aparece con los brazos cruzados en forma de X frente al pecho. Este emoji significa que “NO”.

Según indican sus creadores, en el mundo oriental, esta es la forma como las personas expresan, de forma radical, que no están de acuerdo con algo. Así que si sus contactos lo usan de forma continua en sus conversaciones, tenga cuidado, le pueden estar indicando, de una forma muy comprensiva, que no insista o que no está utilizando la forma correcta para comunicarse.

WhatsApp, y los teléfonos que se quedarán sin su servicio

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, ya que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios, motivo por el cual suelen estar lanzando constantemente actualizaciones para mejorar los usuarios.

En esta app se pueden compartir textos, imágenes, videos e incluso audios, algo que la hace una herramienta indispensable para el ámbito profesional y personal.

En ese orden de ideas, las constantes actualizaciones van dejando sin posibilidades a diferentes dispositivos móviles, ya que pueden dejar sin servicio a la aplicación y el permiso para actualizar la última versión.

Ahora bien, WhatsApp dio a conocer en las últimas horas que los celulares que cuenten con el sistema operativo Android 4.1 o versiones anteriores, no podrán usar la aplicación desde el 28 de febrero de 2023.

Los emojis son los pequeños símbolos que suelen ser utilizados para dar a conoce runa emoción o sentimiento a través del chat. - Foto: Montaje: Getty Images /Dimitri Otis y Nicolas Economou

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Hace unos años los emoticones introdujeron la posibilidad de elegir el tono de piel de sus íconos. - Foto: Emojipedia

Apple

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Sony

Sony Xperia M

Lenovo

Lenovo A820

ZTE

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Otras marcas

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Tenga en cuenta esta información para que busque renovar su dispositivo móvil antes del 28 de febrero y así evitar contratiempos por quedar desconectado de sus contactos, pues la aplicación dejaría de funcionar y le podría representar diferentes problemas. Recuerde que es clave contar con un celular que permita las más recientes actualizaciones que ofrece la App para su correcto funcionamiento.