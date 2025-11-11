El cometa 3I/Atlas sigue dando de qué hablar y, según los expertos, será así hasta su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre, fecha en la que científicos y entidades de todo el mundo analizarán con mayor precisión su composición y características. Esto permitirá responder muchas de las preguntas que han surgido desde su aparición.

La conversación global se ha centrado en determinar si realmente se trata de un cometa natural o, por el contrario, podría ser algún tipo de tecnología inteligente. El debate ha involucrado a expertos, científicos y líderes tecnológicos que han compartido su punto de vista.

Uno de ellos es Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del mundo. Durante una reciente participación en el pódcast de Joe Rogan, parte de la conversación se centró en este cometa. Según sus declaraciones, estaría compuesto en gran medida por níquel, elemento presente en algunos cometas y asteroides. Sin embargo, Musk aclaró que esto no implica que sea una nave espacial, pues si lo fuera, sería demasiado pesada.

Elon Musk explica qué piensa del cometa 3l/ATLAS. | Foto: Getty Images

“Los yacimientos de níquel en la Tierra se encuentran precisamente donde impactó un asteroide o cometa, un meteorito rico en níquel. Sin duda, nadie querría estar allí en ese momento, porque todo habría quedado destruido. Pero esas son las fuentes de níquel y cobalto que existen hoy en día. Hay casos en los que asteroides muy ricos en níquel impactan la Tierra”, explicó.

Uno de los puntos clave en la investigación es determinar el tamaño real del objeto. Aunque no existe aún una medición definitiva, se estima que tendría un diámetro aproximado de 440 metros (1.444 pies) y un máximo de 5,6 kilómetros (3,5 millas).

No obstante, hay quienes han hecho una analogía entre el tamaño del cometa y la isla de Manhattan, ya que su parte más extensa mide aproximadamente 3,7 kilómetros, casi la misma distancia que representa el ancho máximo de la isla, según La Nación.

Durante su explicación, Musk comentó que si un objeto de tales dimensiones llegara a impactar la Tierra, el resultado sería devastador: “Sería como arrasar con un continente entero”, e incluso podría ser peor. Ante la pregunta de si podría acabar con la vida humana, Musk señaló que todo dependería de la masa total de 3I/Atlas.

El cometa 3I/ATLAS continua bajo la mirada de científicos y expertos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett