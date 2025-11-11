Suscribirse

Tecnología

Elon Musk lanzó preocupante advertencia sobre 3l/Atlas: “Arrasaría con un continente entero”

En una reciente entrevista, el magnate tecnológico compartió su punto de vista sobre el objeto celeste que aún genera debate.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
11 de noviembre de 2025, 3:52 p. m.
Elon Musk habla de 3l/ATLAS en una reciente entrevista.
Elon Musk habla de 3l/Atlas en una reciente entrevista | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

El cometa 3I/Atlas sigue dando de qué hablar y, según los expertos, será así hasta su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre, fecha en la que científicos y entidades de todo el mundo analizarán con mayor precisión su composición y características. Esto permitirá responder muchas de las preguntas que han surgido desde su aparición.

La conversación global se ha centrado en determinar si realmente se trata de un cometa natural o, por el contrario, podría ser algún tipo de tecnología inteligente. El debate ha involucrado a expertos, científicos y líderes tecnológicos que han compartido su punto de vista.

Uno de ellos es Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del mundo. Durante una reciente participación en el pódcast de Joe Rogan, parte de la conversación se centró en este cometa. Según sus declaraciones, estaría compuesto en gran medida por níquel, elemento presente en algunos cometas y asteroides. Sin embargo, Musk aclaró que esto no implica que sea una nave espacial, pues si lo fuera, sería demasiado pesada.

Musk considera a Google con la mayor ventaja tecnológica.
Elon Musk explica qué piensa del cometa 3l/ATLAS. | Foto: Getty Images

“Los yacimientos de níquel en la Tierra se encuentran precisamente donde impactó un asteroide o cometa, un meteorito rico en níquel. Sin duda, nadie querría estar allí en ese momento, porque todo habría quedado destruido. Pero esas son las fuentes de níquel y cobalto que existen hoy en día. Hay casos en los que asteroides muy ricos en níquel impactan la Tierra”, explicó.

Contexto: Descubren un nuevo cometa, similar a 3I/Atlas, que alcanzará su mayor acercamiento a la Tierra en las próximas horas

Uno de los puntos clave en la investigación es determinar el tamaño real del objeto. Aunque no existe aún una medición definitiva, se estima que tendría un diámetro aproximado de 440 metros (1.444 pies) y un máximo de 5,6 kilómetros (3,5 millas).

Joe Rogan Experience #2404 - Elon Musk

No obstante, hay quienes han hecho una analogía entre el tamaño del cometa y la isla de Manhattan, ya que su parte más extensa mide aproximadamente 3,7 kilómetros, casi la misma distancia que representa el ancho máximo de la isla, según La Nación.

Durante su explicación, Musk comentó que si un objeto de tales dimensiones llegara a impactar la Tierra, el resultado sería devastador: “Sería como arrasar con un continente entero”, e incluso podría ser peor. Ante la pregunta de si podría acabar con la vida humana, Musk señaló que todo dependería de la masa total de 3I/Atlas.

Las imágenes del Hubble están disponibles en la base de datos Search MAST.
El cometa 3I/ATLAS continua bajo la mirada de científicos y expertos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por ahora, no existe una respuesta definitiva sobre si el objeto es de origen natural o algo diferente. Según el astrofísico Avi Loeb, los días previos a su acercamiento serán cruciales para medir su velocidad, la densidad de masa y la composición de los chorros que emite. Estos datos permitirán confirmar si realmente se trata de un cometa natural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elon MuskCometaAsteroide

Noticias Destacadas

La compañía de tecnológica actualiza contantemente sus herramientas de seguridad.

Si tiene un iPhone, estos son los ajustes de seguridad que debería activar para mantener a salvo su información

Redacción Tecnología
WhatsApp tendrá nombres de usuario verificados para evitar suplantaciones.

WhatsApp prepara nueva función: así podrá reservar su nombre de usuario antes del lanzamiento oficial

Redacción Tecnología
Elon Musk habla de 3l/ATLAS en una reciente entrevista.

Elon Musk lanzó preocupante advertencia sobre 3l/Atlas: “Arrasaría con un continente entero”

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.