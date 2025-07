Esta declaración no proviene de un experto humano, sino del propio sistema. A través de su entrenamiento de textos, el chatbot fue capaz de identificar que la empatía verdadera, aquella que se origina en la experiencia, el vínculo humano y la sensibilidad emocional, está fuera de su alcance.

Aunque puede simular respuestas empáticas con precisión lingüística, el sistema admite que no puede sentir. No posee recuerdos, ni contexto vital, ni historia emocional. Y por eso, no puede enseñar lo que nunca ha experimentado.