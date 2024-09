Estos son los cuatro datos que nunca debe compartir por WhatsApp: puede ser blanco de ciberataques

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Se presentarán nuevas funciones en WhatsApp en 2024, ofreciendo una experiencia de usuario más dinámica y versátil. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Los ataques de ingeniería social manipulan a las personas para que compartan información que no deberían compartir, descarguen software que no deberían descargar, visiten sitios web que no deberían visitar, envíen dinero a delincuentes o cometan otros errores que comprometan su seguridad personal u organizacional”, se puede leer en su portal web.