Experimento de varios años logró aclarar el mito sobre si la carga rápida daña la batería de los celulares

La idea de que la carga rápida acorta la vida útil de los celulares ha circulado entre usuarios y algunos especialistas, sin embargo, un extenso experimento reciente ha aportado resultados que ponen en duda esa creencia y ofrecen una nueva mirada sobre cómo la energía afecta a los dispositivos móviles.

La prueba para resolver el mito

El canal HXT Studio llevó a cabo una prueba prolongada con 40 teléfonos inteligentes en los cuales incluían modelos iPhone 12 y iQOO 7, a lo largo de dos años consecutivos.

Los celulares fueron sometidos a diferentes rutinas de carga, algunos se conectaron a cargadores de mayor potencia, otros a más lentas y un grupo adicional se mantuvo sin carga durante un tiempo prolongado para medir los efectos del reposo.

Tras diferentes etapas de carga, los investigadores compararon la pérdida de capacidad energética entre los distintos métodos y descubrieron que las diferencias eran mínimas.

En los dispositivos de Apple, la variación fue de poco más del 0,5 %, mientras que en los de sistema Android el margen fue incluso menor. En otras palabras, cargar más rápido no provocó un desgaste mayor.

El cambio que se notó

Más allá de las cifras, el estudio reveló un patrón importante, los celulares que se mantuvieron entre 30 % y 80 % de batería conservaron mejor su rendimiento general.

Aunque esto no evita el desgaste natural con el paso del tiempo, ayuda a que el deterioro sea más lento y estable.

Tras dos años de pruebas, expertos concluyeron que la carga veloz no daña más las baterías. | Foto: Getty Images

Una práctica que recomiendan técnicos es la llamada regla del 20/80, la cual la idea es mantener la batería del celular entre esos dos niveles de carga.

La idea detrás de esta recomendación es evitar tanto la descarga completa como la carga al 100%, dos extremos que generan más estrés en las celdas de litio.