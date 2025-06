¿Extraterrestres? ¿Estamos solos en el universo? ¿Llegar a Marte? Responden estas preguntas con los pies en la Tierra

¿Vida fuera de la Tierra? ¿Estamos o no solos? ¿Llevar la humanidad a Marte? Estas son algunas de las preguntas que a diario se hacen en diferentes sectores y que siempre tienen múltiples respuestas aunque pocas de ellas cuentan con una verdadera argumentación.

El influencia asegura que lo cierto es que los humanos no pueden creer 100 por ciento que están solos. “No hay que creernos tan exclusivos en este universo tan grande. Yo me imagino una vida microbiológica, no la veo tan inteligente como la humana”.