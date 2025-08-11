Suscribirse

Hay un botón en el cajero automático que puede protegerlo de fraudes: así puede usarlo

El uso de cajeros automáticos, aunque seguro, requiere precaución para evitar fraudes y garantizar la seguridad de las transacciones.

Redacción Tecnología
11 de agosto de 2025, 9:26 p. m.
Se deben seguir ciertas precauciones a la hora de retirar dinero en cajeros automáticos.
Se deben seguir ciertas precauciones a la hora de retirar dinero en cajeros automáticos.

Protegerse de los ciberdelincuentes es una necesidad imprescindible para evitar convertirse en víctima de estafas, extorsiones, suplantaciones de identidad y otros delitos que pueden poner en riesgo la integridad personal.

En Colombia Los criminales, mediante diversos métodos, buscan obtener datos personales y financieros con el fin de explotarlos. Estos individuos operan, generalmente, bajo completo anonimato, valiéndose de la tecnología para infiltrarse en plataformas como aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas o comercios electrónicos, con el objetivo de llevar a cabo sus engaños.

Debido a esta creciente amenaza, los expertos han centrado sus esfuerzos en advertir a los usuarios sobre las modalidades de fraude más comunes y sobre las precauciones que deben adoptar al realizar pagos en línea.

Sin embargo, esta no es la única amenaza que acecha a la sociedad actual, dado que, además de las estafas digitales, los cajeros automáticos se han convertido en un nuevo foco de riesgo. Por ello, al momento de realizar retiros, es esencial presionar un botón que podría evitar posibles engaños.

La protección de los usuarios al utilizar cajeros automáticos es fundamental para prevenir el robo de información sensible.
La protección de los usuarios al utilizar cajeros automáticos es fundamental para prevenir el robo de información sensible.

El botón que siempre debe presionar en el cajero automático

Uno de los botones que se recomienda presionar en todo momento al realizar una transacción en un cajero automático es la opción de ‘Cancelar’.

Esta medida resulta crucial, porque existe el riesgo de que la información personal del usuario quede expuesta. Al finalizar una operación, el sistema del cajero podría dejar abierta la sesión, mostrando detalles como el saldo de la cuenta o incluso el recibo de la transacción.

Facebook ofrece a los usuarios consejos sobre cómo realizar transacciones de forma segura.
Esta es la mejor forma para detectar un inicio de sesión sospechoso en la cuenta de Facebook

Es importante tener en cuenta que los cajeros automáticos, en determinadas ocasiones, son puntos vulnerables para la perpetración de fraudes.

Si no se cancela la operación y se abandona el dispositivo, alguien podría aprovecharse de esta oportunidad para continuar con la sesión, realizar nuevas transacciones o, en el peor de los casos, acceder a la cuenta sin el consentimiento del titular.

Por otro lado, es común que, al finalizar una transacción, las personas se distraigan o apresuren por abandonar el establecimiento.

Sin embargo, al cancelar la operación, el usuario garantiza que el dispositivo entregue los bienes (tarjeta, dinero y recibo) antes de abandonar el área, evitando que alguien más se apropie de los objetos por error.

Aunque parece una acción simple, presionar el botón de ‘Cancelar’ al finalizar una transacción es una práctica esencial para garantizar la seguridad personal y proteger la información sensible.

Esta práctica no solo ayuda a evitar fraudes y errores, sino que también asegura que la cuenta quede cerrada de manera adecuada, de modo que no haya datos accesibles para terceros.

Aunque las sucursales bancarias no tendrán servicio en sus sedes físicas, los ciudadanos contarán con los servicios de cajeros automáticos
Aunque las sucursales bancarias no tendrán servicio en sus sedes físicas, los ciudadanos contarán con los servicios de cajeros automáticos

Recomendaciones para evitar fraudes al retirar dinero de un cajero automático

  • Antes de realizar cualquier transacción, verifique que el cajero automático esté en buen estado y no presente dispositivos extraños. Los delincuentes pueden instalar elementos como lectores de tarjetas o cámaras ocultas cerca de la ranura de la tarjeta o del teclado para robar información sensible.
  • Al ingresar el número de identificación personal (PIN), cubra el teclado con una mano para evitar que cámaras ocultas o personas cercanas puedan observar el código. Aunque no se detecte algo sospechoso, esta medida preventiva puede proteger contra fraudes.
Es importante hacer uso de consejos sencillos y eficaces para proteger los datos personales y evitar sorpresas desagradables.
Estos son los riesgos de hacer pagos sin contacto: así puede proteger sus cuentas de millonarios robos sin que se dé cuenta
  • Antes de confirmar la transacción, revise cuidadosamente la cantidad de dinero que está retirando, la fecha y cualquier otro detalle en la pantalla del cajero. Algunos fraudes modifican la interfaz del cajero para mostrar montos incorrectos o agregar cargos adicionales.
  • Una vez realizado el retiro, asegúrese de recoger tanto el dinero, como la tarjeta y el recibo de inmediato. No deje sus pertenencias en el cajero, ya que podrían ser sustraídas rápidamente por alguien que se acerque mientras se aleja del dispositivo.

