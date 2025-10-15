Instagram anuncia importante cambio en su plataforma, ¿de qué se trata?

Instagram ha reorganizado la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los vídeos ‘reels’ y los mensajes directos.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el ‘feed’ en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los ‘reels’ y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda.

Esta reorganización responde a la intención de priorizar “lo que la gente usa más”, según ha indicado el responsable de Instagram, Adam Mosseri, quien ha detallado en su perfil de Threads que “cada vez más son ‘reels’ y mensajes directos”.

Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también ha incorporado la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquierda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo, sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial.

Instagram añade nuevos filtros de seguridad en las cuentas de menores

Meta también ha actualizado las cuentas de adolescentes en Instagram para incorporar la clasificación cinematográfica PG-13, que estará activada por defecto para todos los menores de 18 años.

Estas cuentas están diseñadas específicamente para ofrecer una experiencia más segura a los usuarios adolescentes, con funciones de protección avanzadas que limitan quién puede ponerse en contacto con ellos y el tipo de contenido que pueden ver en la plataforma.

Instagram. | Foto: Getty Images

A partir de este martes, la compañía tecnológica aplicará la clasificación PG-13 a todo el contenido dirigido a este tipo de cuentas, de manera que lo que los jóvenes visualicen sea apropiado para su edad, al igual que ocurre con las películas.

Meta confía en este estándar internacional —equivalente al 12+ en España— por su reconocimiento global y familiar, según explicó la responsable de Políticas Públicas de Meta para España y Portugal, Hélène Verbrugghe.

La implementación se realizará de forma progresiva, comenzando en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. En España y el resto de Europa, se prevé su llegada a principios de 2026.

Aunque la clasificación se activa por defecto, los padres podrán supervisarla. No obstante, Instagram mantiene un nivel de restricción más alto que el cine en algunos aspectos: contenidos como los desnudos o las insinuaciones sexuales seguirán prohibidos en la red social.