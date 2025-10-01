La opción de Instagram que permite ocultar su última hora de conexión: así puede activarla en pocos pasos

En el ámbito de las redes sociales, Instagram se ha consolidado como una de las plataformas favoritas por su versatilidad y dinamismo al momento de compartir contenido, en contraste con WhatsApp, que funciona principalmente como un servicio de mensajería directa entre personas. Instagram se centra más en la visualización de fotos y videos, lo que le ha permitido diferenciarse y ganar popularidad con el tiempo.

Este crecimiento ha llevado a Meta, la compañía propietaria de la aplicación, a incorporar nuevas funciones de seguridad y privacidad, con el objetivo de ofrecer a los usuarios un mayor control sobre sus cuentas. Una de estas funciones es el estado de actividad, que permite que los seguidores de un usuario vean cuándo está en línea o la última vez que se conectó a la aplicación.

Instagram ha actualizado a lo largo del tiempo sus funciones de seguridad y privacidad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque esta herramienta facilita una comunicación más fluida, también se puede desactivar en cualquier momento para mantener la privacidad.

Así puede administrar el estado de actividad

El proceso para activar o desactivar esta función es sencillo:

Abrir la aplicación y acceder al menú principal. Pulsar el ícono de más (tres líneas horizontales) en la parte inferior izquierda. Seleccionar ‘Configuración’. En la sección ‘Cómo los demás pueden interactuar contigo’, elegir ‘Mensajes y respuestas a historias’. Entrar en ‘Mostrar estado de actividad’. Activar o desactivar la opción según la preferencia.

Al habilitar esta función:

Aparece un punto verde junto a la foto de perfil, indicando que el usuario está en línea.

Los contactos pueden visualizar una marca de tiempo con la última conexión en Instagram Direct.

Instagram también tiene una sección de chats que es muy usadas por los usuarios. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Si se decide desactivar, nadie podrá ver la última conexión del usuario, aunque este tampoco podrá consultar la de los demás.