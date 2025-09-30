Suscribirse

La función que parecía ser la más innecesaria en la actualización de WhatsApp, esto sucede con la herramienta

WhatsApp incluyó un cambio en la opción de contactos que muchos consideran innecesario.

Redacción Tecnología
1 de octubre de 2025, 2:52 a. m.
WhatsApp agregó un detalle que muchos califican como innecesario.
La app agregó un paso extra al compartir contactos que no convence a los usuarios. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Meta

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo suele hacer modificaciones y añadir nuevas funciones con el propósito de garantizar mayores herramientas a los usuarios.

En los últimos meses, se han introducido herramientas como la transcripción de audios, la traducción de mensajes en tiempo real y hasta la opción de añadir música en los estados, algo que ya estaba presente en Instagram y Facebook, sin embargo, una reciente actualización añadió una herramienta que ha generado comentarios en redes por parecer poco funcional y en muchos casos, innecesario.

Un paso más para compartir contactos

Anteriormente, para compartir un contacto la forma era directa, bastaba con seleccionar el contacto y compartirlo. Ahora, WhatsApp agregó un botón adicional que obliga al usuario a escoger si quiere mandar solamente el nombre o también el número telefónico.

Este cambio implica dar un clic extra, lo que para algunos no representa una mejora, sino una complicación, pues si alguien solo quisiera compartir un nombre, perfectamente podría escribirlo en el chat, mientras que el número completo era lo que realmente resultaba útil al enviarlo como contacto. Por ello, varios usuarios han señalado la función como innecesaria.

Contexto: Así puede activar el ‘modo Halloween’ en WhatsApp, para darle un toque ‘terrorífico’ a sus chats

¿Para qué sirve realmente?

Aunque la mayoría la ve como un paso innecesario, esta herramienta tiene un propósito en especial y funcional, permitir elegir qué número compartir cuando una persona tiene más de uno registrado en su ficha.

En muchos casos, un contacto puede tener agregado el teléfono de casa, oficina como también el celular y la opción evita que se envíe toda esa información de manera automática.

De esta forma, si alguien solo necesita compartir el número celular del trabajo de un compañero, puede hacerlo seleccionándolo y así no tienen que revelar sus demás datos personales.

Lo más reciente de WhatsApp divide opiniones por su falta de utilidad.
La nueva opción permite decidir qué número de un contacto enviar, algo práctico en muchos casos. | Foto: WhatsApp - iOS - Semana

Este tipo de función resulta útil especialmente para personas que tienen diferentes números guardados en un solo contacto, como suele suceder cuando se tiene el número persona, empresarial como también un segundo celular (para usuarios con dual sim).

Sin embargo, la realidad es que existen usuarios que guardan un único número por contacto, en esos casos y es allí donde la función puede perder relevancia y convertirse en un paso adicional que no aporta mayor comodidad.

La actualización refleja cómo WhatsApp sigue experimentando con pequeños ajustes en su sistema, pero, al menos en esta ocasión, la novedad no ha sido recibida con entusiasmo, pues para muchos usuarios en redes, se trata de una función que complica lo sencillo y que lejos de mejorar la experiencia, hace más incómoda una acción que antes era inmediata.

