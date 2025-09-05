Instalando este dispositivo electrónico puede hacer que su casa consuma menos energía y la factura llegue más barata

Hacer un uso eficiente de la energía no solo es fundamental para reducir el costo de la factura mensual, sino también para aprovechar al máximo los dispositivos del hogar y, al mismo tiempo, prolongar su vida útil. Gracias a los avances tecnológicos, hoy existen herramientas que facilitan esta tarea.

Entre ellas se destacan los sensores de movimiento y los temporizadores, diseñados para detectar cambios en el entorno cercano. Estos dispositivos utilizan tecnologías como infrarrojos y ultrasonidos para percibir movimientos o presencias dentro de un rango de detección. Su presencia es cada vez más común en la vida moderna, desde los hogares hasta los entornos industriales, aportando eficiencia y seguridad en diferentes ámbitos.

De acuerdo con el portal elecproy.com, su mayor ventaja radica en la capacidad de adaptarse a diversos usos. En seguridad, funcionan como asistentes electrónicos que reaccionan ante cualquier movimiento, activando alarmas y enviando alertas para proteger los espacios. Pero su utilidad va más allá de la vigilancia: también son aliados del hogar al promover un consumo energético más responsable.

Los sensores de movimientos son ideal para controlar la iluminación del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“En el sector de la automatización, se vuelven piezas esenciales al controlar la iluminación, la climatización y los dispositivos electrónicos en hogares y edificios, elevando la eficiencia energética y la comodidad en dichos entornos”, señalan expertos del portal.

Los sensores de movimiento ofrecen beneficios claros que los convierten en una herramienta práctica. Por un lado, optimizan el uso de la energía al permitir que luces y dispositivos solo funcionen cuando es realmente necesario. Por otro, aportan un plus en seguridad al reaccionar de inmediato ante movimientos que puedan resultar sospechosos.

No obstante, también presentan limitaciones. Estos sistemas pueden verse afectados por factores externos, como cambios en el ambiente, que provoquen activaciones innecesarias; por ejemplo, el simple movimiento de una hoja arrastrada por el viento. Por esta razón, la correcta instalación y una configuración adecuada son claves para aprovechar todo su potencial, según detallan los especialistas consultados.

Los sensores de movimiento mejoran la eficiencia energética del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Antes de tomar la decisión de adquirir uno de estos dispositivos, es importante asesorarse bien para cubrir las necesidades específicas del hogar y de cada integrante de la familia. En el mercado existen distintos tipos de sensores, que varían en calidad y precio, por lo que la elección debe hacerse con criterio.