La contundente razón por la que Rusia está detrás de la prohibición total de WhatsApp

El regulador de comunicaciones de Rusia abrió un nuevo capítulo en la disputa con WhatsApp al anunciar que evalúa prohibir por completo el servicio de mensajería.

Según informó este viernes, la plataforma “no hace suficiente para evitar las actividades criminales”, un señalamiento que incrementa la presión sobre Meta en medio de un clima de creciente control digital en el país.

Meta señala un intento por controlar la comunicación segura

Desde Estados Unidos, Meta respondió que Rusia busca vetar la aplicación porque “desafía los intentos gubernamentales de violar los derechos del pueblo a tener una comunicación segura”.

Esta posición se enmarca en un contexto en el que las autoridades rusas promueven el uso de aplicaciones estatales y, desde agosto, ya bloquearon la función de llamadas en WhatsApp.

La compañía sostuvo que el bloqueo buscado por Moscú apunta a controlar las comunicaciones protegidas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La medida se suma a una lista creciente de restricciones a plataformas globales, en medio del esfuerzo del Kremlin por reforzar su ecosistema tecnológico interno.

Acusaciones de terrorismo y fraude

El regulador Roskomnadzor fue más allá al afirmar que WhatsApp estaba siendo utilizada para “organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes”.

En su comunicado insistió en que “si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada”.

El organismo remarcó que el bloqueo total será inevitable si la app no coopera con sus normas internas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Moscú también exige que tanto WhatsApp como Telegram otorguen acceso a datos de usuarios cuando las fuerzas del orden lo requieran para investigaciones relacionadas con fraude o con actos que el gobierno denomina “terroristas”.

Temores por el uso político de la medida

Para organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos este escenario podría desenvolverse en la crítica, activistas advierten que las exigencias de acceso a datos podrían usarse para perseguir a opositores del Kremlin, cuestionar a quienes critican al presidente Vladimir Putin o vigilar a quienes rechazan la guerra en Ucrania.

Mientras tanto, WhatsApp sigue siendo una de las plataformas más populares del país, y un eventual bloqueo total marcaría un nuevo hito en la estrategia rusa de aislamiento digital.