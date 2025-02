La forma correcta de saber si la batería del celular no sirve y es momento de reemplazarla

En primer lugar, es fundamental reconocer que la batería de cualquier dispositivo tecnológico es uno de los componentes más importantes y que requiere una atención especial. Su correcto funcionamiento es crucial para el rendimiento general del equipo, ya que, cuando no se encuentra en buenas condiciones, es probable que se experimenten fallos en el desempeño y en la ejecución de aplicaciones.

Expertos en la materia han subrayado la importancia de usar accesorios originales para cargar los dispositivos. De no ser así, si los cargadores o cables no cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas, es posible que no suministren suficiente energía, lo que afecta la duración de la batería.